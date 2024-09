Amore criminale, puntata 14 dicembre: il femminicidio di Vera

Il femminicidio di Vera Mudra è al centro della puntata di Amore criminale del 14 dicembre. Il programma, come al solito, è visibile su Rai 3 dalle ore 21:20.

Con Amore criminale, la TV di Stato ha deciso di proporre un focus sulle tante storie di femminicidio. Un fenomeno, quello della violenza contro le donne, che non accenna a diminuire. Nel 2023 sono oltre 100 le donne uccise. Il format, nato nel 2007 ed ideato da Matilde D’Errico e Maurizio Iannelli, ha l’obiettivo di denunciare e sensibilizzare il pubblico sul tema.

Amore criminale, in onda sulla terza rete della TV di Stato, è realizzato con la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia. Inoltre, il programma ha il patrocinio del Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

La storia di Vera Mudra

Nella puntata del 14 dicembre di Amore criminale è raccontata la storia di Vera Mudra. La donna è nata in Ucraina e nel paese dell’Est Europa ha passato i suoi primi 40 anni. In seguito prende la decisione di cambiare vita e trasferirsi in Italia, nella speranza di migliorare la propria condizione economica e dare una mano ai figli rimasti in Ucraina.

Vera, come ricostruisce Amore criminale del 14 dicembre, arriva a Rimini. Nella città della Romagna inizia, presto, una nuova vita. Trova un lavoro come badante e conosce un uomo di nome Giovanni, di cui si innamora. La relazione, in breve, culmina con un matrimonio. Il rapporto, nei primi anni, sembra andare a gonfie vele e Vera appare serena e felice. Con il tempo, però, emerge un forte elemento di conflitto, che mina l’equilibrio del matrimonio.

Amore criminale del 14 dicembre racconta che Giovanni e Vera litigano sempre più spesso. Il marito non sopporta il fatto che la moglie, tutti i mesi, mandi una piccola quantità di denaro ai figli in Ucraina, per aiutarli ad acquistare una casa. Dopo aver scoperto un tradimento del coniuge, Vera sceglie di interrompere il matrimonio e chiedere la separazione.

La notte del 25 ottobre, Giovanni attende che la donna si addormenti, poi prende una mazzetta da muratore e la uccide. Dopo un lungo iter processuale, il 7 marzo del 2022 la Corte di Assisi di Rimini ha condannato l’uomo a 23 anni di carcere. La sentenza, in seguito, è stata confermata anche in Appello.