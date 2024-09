Europa League e Conference League, la programmazione tv della sesta giornata

Giovedì 14 dicembre si disputa la sesta giornata di Europa League e Conference League. Il turno, in entrambe le competizioni, chiude la fase a gironi. Al termine dei 90 minuti, dunque, si conosceranno le squadre qualificate alle fasi successive.

Europa League sesta giornata, la partita della Roma

La sesta giornata di Europa League, per le squadre italiane, inizia alle 18:45. In tale fascia oraria, infatti, è prevista la partita della Roma, che allo Stadio Olimpico accoglie i moldavi dello Sheriff.

La squadra di José Mourinho è già qualificato al turno successivo. Tuttavia, è costretto a vincere per sperare di centrare il primo posto nel girone, che le permetterebbe di accedere direttamente agli ottavi di finale. Qualora si posizionasse in seconda posizione, invece, la Roma dovrebbe affrontare i sedicesimi di finale.

La sfida tra la Roma e lo Sheriff, valevole per la sesta giornata di Europa League, è in onda in primis su Sky, dove è raccontato da Davide Polizzi e Luca Marchegiani. Inoltre, il match è offerto da DAZN con la telecronaca di Pierluigi Pardo.

Europa League sesta giornata, dove vedere la sfida dell’Atalanta

La sesta giornata di Europa League procede alle 21:00 con l’Atalanta. I nerazzurri sono già certi di essere agli ottavi di finale, essendo matematicamente primi nel girone. Lecito immaginare che nella trasferta polacca contro il Rakow possano scendere in campo alcuni calciatori che, fino ad ora, hanno giocato poco. L’incontro è fruibile su Sky, in diretta e in chiaro su TV8 e su DAZN. Sulle prime due emittenti è raccontato da Dario Massara e Giancarlo Marocchi. Sulla piattaforma OTT, invece, è presente in cabina di commento Riccardo Mancini.

La programmazione tv della Conference League

Giovedì 14 dicembre, oltre che la sesta giornata di Europa League, è prevista la fine della fase a gironi della Conference League. In tale torneo è tra le protagoniste la Fiorentina di Vincenzo Italiano, lo scorso anno capace di arrivare in finale, dove ha poi perso contro il West Ham.

La Fiorentina scende in campo a partire dalle 18:45 ed è impegnata nella difficile trasferta contro il Ferencvaros, tra i club più importanti dell’Ungheria. Nonostante le due compagini siano già qualificate, la sfida è comunque importante per decretare la prima classificata nel girone. A tal proposito, ai Viola basterebbe anche solo un pareggio. L’appuntamento è nei palinsesti di Sky con il racconto di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti. Inoltre è offerto da DAZN, che ha come commentatore Stefano Borghi.