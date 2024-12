Grande Fratello, la puntata del 14 febbraio: scontro Maddaloni-Luzzi, sorpresa di Vittorio

Mercoledì 14 febbraio, nella giornata di San Valentino, Canale 5 ha proposto un nuovo appuntamento del Grande Fratello. Il conduttore Alfonso Signorini ha dedicato gran parte della puntata all’amore, dedicando varie sorprese ai concorrenti.

Grande Fratello 14 febbraio, il rientro di Vittorio

Al Grande Fratello si è parlato a lungo dell’eliminazione di Vittorio. Una parte della Casa, infatti, sostiene che la responsabile per l’uscita del ragazzo sia Beatrice, che con il suo atteggiamento gli avrebbe impedito di “vivere l’esperienza in libertà”.’ L’attrice, però, ha negato queste accuse, trovando le difese della nuova entrata Simona Tagli, secondo la quale Luzzi è distrutta dalle “iene” presenti nello show.

Nel corso del Grande Fratello del 14 febbraio, Vittorio ha fatto una breve visita a Beatrice e a Greta. Per entrambe ha speso parole di amicizia e di stima, prendendosi ogni responsabilità per l’eliminazione: “Ognuno è artefice del proprio destino”.

Mirko in Casa come ospite

Un lungo focus, al Grande Fratello del 14 febbraio, è stato proposto sulla querelle tra Mirko e Perla. Il primo ha avuto la possibilità di rientrare per qualche giorno nella Casa in qualità di ospite. In questo modo, può finalmente chiarire i propri sentimenti per la ex fidanzata Perla.

In seguito, Alfonso Signorini ha mostrato delle immagini inedite di uno scontro fra Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi, avvenuto durante un’esterna. Il conduttore ha duramente criticato i concorrenti per aver fatto gruppo contro Luzzi, che non è stata difesa da nessuno. Ciò ha provocato la rabbia di Fiordaliso, che dallo studio ha invitato gli inquilini a calmarsi.

Al Grande Fratello del 14 febbraio, Paolo ha accettato di tagliarsi i capelli pur di passare una notte in suite con la fidanzata Letizia. Anita, invece, ha ricevuto la sorpresa dal fidanzato Edoardo.

Grande Fratello 14 febbraio, l’esito del televoto

Al Grande Fratello del 14 febbraio, il padrone di casa ha comunicato l’esito del televoto. A tal proposito, la preferita del pubblico è ancora una volta Beatrice Luzzi, che ha catturato il 47% delle preferenze. Segue Marco Maddaloni con il 43%. Il rimanente 10% è andato a Stefano, che dunque è automaticamente al televoto eliminatorio.

L’appuntamento di San Valentino del Grande Fratello è terminato, come di consueto, con le nomination. La gran parte della Casa ha votato per Beatrice Luzzi, che deve sottoporsi nuovamente al giudizio del pubblico, questa volta insieme a Grecia e a Sergio. Il meno votato si unirà a Stefano nel televoto eliminatorio.