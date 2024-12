Stasera in tv lunedì 19 febbraio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 19 febbraio 2024. Su Rai2, il comedy show Mad in Italy con Gigi e Ross, Elisabetta Gregoraci. Su Italia 1, il film Fast & Furious 6, con Vin Diesel, Paul Walker.

Stasera in tv lunedì 19 febbraio 2024, Rai

Su Rai1, la prima puntata della fiction Gloria, con Sabrina Ferilli, Massimo Ghini, Emanuela Grimalda, Sergio Assisi, Martina Lampugnani. Gloria Grandi (Sabrina Ferilli), un tempo una delle dive più amate del cinema, è convinta che il suo talento sia sprecato per la fiction che interpreta da anni. Sperando che il mondo del cinema si ricordi di lei, decide di lasciare la tv ma viene contattata solo per recitare in qualche spot.

Su Rai2, alle 21.20, il comedy show Mad in Italy. Lo show che ha raccolto l’eredità di “Made in Sud” può attingere ogni settimana da un cast di 40 comici, di cui fanno parte colonne del programma come gli Arteteca e nuove entrate come Vincenzo Albano, in arrivo da “Zelig”. Alla conduzione ritroviamo Gigi e Ross con Elisabetta Gregoraci.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Presa diretta. Cresce il numero dei regimi autoritari mentre i principi democratici arretrano su molti fronti. Da queste premesse parte stasera la nuova edizione del programma curato e condotto da Riccardo Iacona. Tra gli altri temi, gli scenari di guerra, la sanità pubblica e la questione salariale femminile.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Le mosse dei partiti in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, in particolare le Europee, sono sempre in primo piano nel programma di Nicola Porro. Si parla anche dei conflitti in Ucraina e nella striscia di Gaza senza dimenticare l’economia, tema da sempre molto caro al giornalista romano.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. A due mesi dalla finale le porte della Casa di Cinecittà sono sempre aperte per l’ingresso dei nuovi concorrenti. Tra gli ultimi arrivati, Simona Tagli, indimenticata valletta dell’edizione 1991 di “Domenica in”, e l’imprenditore Alessio Falsone. Anche oggi in studio con Alfonso Signorini c’è Cesara Buonamici.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. L’offerta culturale della tv di Urbano Cairo dallo scorso dicembre si è arricchita con il talk di Corrado Augias. La puntata di stasera s’intitola “Anni 60, l’ultima età dell’oro?” e offrirà più di un tema da discutere con gli ospiti in studio.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Bruno Barbieri è in Umbria alla ricerca della miglior Dimora storica. Gareggiano: Il Relais Todini (Todi), Posta Donini 1579 (San Martino in Campo, Perugia), La Dimora dell’Artista (Perugia) e il Borgo Castello Panicaglia (Nocera Umbra, Perugia).

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Questa volta è Dubai ad ospitare Francesco Panella in caccia dei migliori ristoranti italiani sul posto. E ad aiutarlo ci sono tre connazionali che hanno lasciato l’Italia per andare a vivere lontano dai loro affetti e dalle loro tradizioni.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Body Bizarre. Tra le storie di oggi, quella della piccola Chahat, in India, che non ha neanche un anno e pesa quanto una bimba che ne ha 6. La famiglia compie un lungo viaggio per incontrare un esperto. In Spagna, Juan è allergico al mondo esterno.

I film di questa sera lunedì 19 febbraio 2024

Su Rai5, alle 21.15, il film commedia del 2020, di Antonio Pisu, Est – Dittatura last minute, con Matteo Gatta. Ottobre 1989. Pago, Rice e Bibi partono da Cesena per un viaggio nell’Europa dell’Est. A Budapest incontrano il rumeno Emil, che chiede loro di portare una valigia a Bucarest.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’avventura del 1969, di Tom Gries, El Verdugo, con Burt Reynolds, Jim Brown. Il mezzosangue Joe svaligia una banca per acquistare armi e aiutare gli indiani Yaqui duramente oppressi dal perfido generale Verdugo. Ma quest’ultimo lo cattura e lo condanna a morte

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2013, di Justin Lin, Fast & Furious 6, con Vin Diesel, Paul Walker. Dopo la rapina compiuta a Rio de Janeiro, Dom (Vin Diesel), Brian (Paul Walker) e il resto della squadra si sono separati, ma l’impossibilità di tornare a casa e una vita sempre in fuga lasciano un vuoto nelle loro esistenze. Una richiesta d’aiuto dell’agente Hobbs (Dwayne Johnson) riporta il team in azione.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2018, di Claire McCarthy, Ophelia, con Daisy Ridley, Noami Watts. L’affascinante Ofelia, dama di compagnia della regina Gertrude, fa innamorare di sé il principe Amleto. Una serie di tragici eventi mette però a repentaglio la sua vita.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2012, di Alex Kurtzman, Una famiglia all’improvviso, con Chris Pine. Alla morte del padre, Sam scopre di dover dividere l’eredità con una sorella di cui non conosceva l’esistenza. Decide allora di incontrare la donna senza rivelare la sua identità.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2002, di Massimo Venier, La leggenda di Al, John & Jack, con Aldo, Giovanni e Giacomo. New York, Anni 50. Aldo, Giovanni e Giacomo, tre improbabili criminali, affrontano una delicata missione, ma falliscono. L’ira del loro boss non tarda a manifestarsi.

Stasera in tv lunedì 19 febbraio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di spionaggio del 2023, di Christopher McQuarrie, Mission: Impossible – Dead Reckoning, Parte Uno, con Tom Cruise. Ethan Hunt e la sua squadra devono trovare e disinnescare una terrificante arma che minaccia l’intera umanità. In una corsa contro il tempo, il team inizierà una frenetica missione.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2018, di Mimi Leder, Una giusta causa, con Felicity Jones, Ruth Bader Ginsburg. La vera storia di Ruth Bader Ginsburg che, nonostante il suo talento, viene rifiutata dagli studi legali perché donna. Decide allora di aprire un processo sulla discriminazione di genere.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2022, di Pierre Coré, Belle e Sébastien – Next generation, con Robinson Mensah Rouanet. Durante le vacanze in montagna il piccolo Sébastien incontra un bellissimo cane bianco, Belle. Il bambino farà di tutto per salvare il suo nuovo amico dai maltrattamenti del padrone.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2016, di Yimou Zhang, The Great Wall, con Matt Damon, Jing Tian. Nella Cina del XII secolo, i mercenari europei William e Tovar devono recuperare la fantomatica “polvere nera” e portarla in Occidente. L’impresa non sarà facile.