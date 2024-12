Terra Amara, le trame dal 19 al 24 febbraio

Canale 5, nella settimana dal 19 al 24 febbraio, propone nuove puntate di Terra Amara. La soap, come di consueto, è in onda tutti i giorni a partire dalle ore 14:15 circa.

Terra Amara 19 24 febbraio, regista e dove è girata

Terra Amara è una produzione di Tims&B Productions. I registi che hanno lavorato alla serie sono Murat Seracoglu ed Evren Karabiyik Gunaydin. Gli sceneggiatori, invece, sono Yildiz Tunc, Ayca Uzum, Atilla Ozel, Selena Caglayan e Melis Veziroglu Yilmaz. Il titolo è originale della Turchia, dove è andato in onda con sull’emittente ATV con il titolo di Bir Zamanlar Cukorova.

Nel corso di Terra Amara del 19 febbraio, Fikret sequestra Abdulkadir e lo porta in un capanno nel bosco. Una volta qui lo costringe a confessare il motivo dell’omicidio di Fikret. L’uomo, tuttavia, riesce ad inventare una scusa per non svelare l’identità di Hakan Gumusoglu.

Terra Amara 19 24 febbraio, la trama del martedì e mercoledì

La settimana di Terra Amara continua il martedì. Zuleyha passa del tempo con Uzum, al quale regala una foto che la ritrae con Gaffur e Saniye. Tuttavia, non appena la protagonista si distrae un attimo, la piccola rimane vittima di un grave incidente. Intanto, in Villa arriva Cevriye, cugina di Rasit.

Il mercoledì, Colak distrugge le baracche dei braccianti nel tentativo di riappropriarsi dei propri terreni. Zuleyha, allora, decide di rimproverare Colak pubblicamente, ricevendo il sostegno dei braccianti.

Cosa succede il giovedì,venerdì e sabato

Le trame di Terra Amara dal 19 al 24 febbraio procedono il giovedì. Sermin e Fusun offrono un sospetto sostegno a Colak. Fadik, intanto, si lamenta con Rasit per l’ospitalità data alla cugina. Uzum, dopo il brutto incidente, guarisce e torna a casa.

Il venerdì, Fikret confessa i propri sentimenti a Zuleyha, che non sa come reagire. Fusun cerca di convincere Sermin che Colak è innamorato di lei. Infine, la settimana di Terra Amara su Canale 5 termina il sabato. In tale puntata, Lutfiye e il sindaco incontrano alcuni residenti della città e riscuotono grande successo. Zuleyha scopre che il ladro che si era introdotto a Villa Yaman era Vahap. Sconvolta, decide di parlarne con Hakan. Infine, analizzando la posta arrivata in ufficio, la protagonista trova una lettera indirizzata a Mehmet che la insospettisce.

Terra Amara 19 24 febbraio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la puntata di Terra Amara, visibile su Canale 5 e in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.