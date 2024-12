Stasera in tv venerdì 23 febbraio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 23 febbraio 2024. Su Rai3, il film The Father – Nulla è come sembra, con Anthony Hopkins. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, Quarto Grado.

Stasera in tv venerdì 23 febbraio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent, The Voice Senior. Seconda puntata di audizioni al buio davanti ai coach Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè, che da quest’anno hanno a disposizione un nuovo pulsante, quello della seconda chance: premendolo offrono la possibilità di esibirsi di nuovo a un concorrente per cui nessuno si è girato

Su Rai 5, alle 21.15, Opera lirica: Macbeth. Al Teatro alla Scala va in scena il Macbeth di Verdi, nello storico allestimento firmato da Giorgio Strehler con la direzione di Claudio Abbado. Nel cast il baritono Piero Cappuccilli, il basso Nicolai Ghiaurov, il soprano Shirley Verrett.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto Grado. La stretta attualità, con l’analisi dei più recenti fatti di cronaca nera, ma soprattutto gli aggiornamenti sui casi che non sono stati ancora risolti: sono questi i filoni intorno ai quali, ogni venerdì sera, Gianluigi Nuzzi costruisce la scaletta del programma che conduce con Alessandra Viero.

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Ciao Darwin. Cala il sipario questa sera sulla nona stagione dello show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Oggi alcuni protagonisti di questa edizione sfidano i concorrenti del passato riuniti nella squadra “Darwin Story”. Due volontari si affronteranno come sempre nella prova finale, i Cilindroni.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Da tempo il talk del blogger e youtuber Diego Bianchi, in arte Zoro e di Makkox, al secolo il fumettista Marco Dambrosio, esplora il meglio e il peggio del mondo social. Per discuterne in studio con ironia, ma anche per farci riflettere.

Tv8 – Nove – Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il reality Cucine da incubo. Si conclude il reality di Antonino Cannavacciuolo che arriva al ristorante Il Porticciolo di Porto Cesareo (Lecce). La proprietaria Carmelina ha aperto il locale nel 2017, una trattoria di fronte all’Isola dei Conigli, ma il posto non è mai decollato.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Parte la nuova edizione dello show di Maurizio Crozza che nell’ultima stagione è stato fra i programmi più visti al venerdì sera. Tanti i cavalli di battaglia con alcune novità, come il tennista Yannik Sinner, grande assente al Festival di Sanremo.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Il Forno delle Meraviglie. I concorrenti si sfidano cimentandosi in una preparazione salata, una dolce e una specialità della casa. Per giudicare le prove Fulvio Marino è affiancato, ogni volta, da un ospite diverso. Il vincitore si aggiudica 1500 euro in gettoni d’oro.

I film di questa sera venerdì 23 febbraio 2024

Su Rai3, alle 21.20, il film drammatico del 2020, di Florian Zeller, The Father – Nulla è come sembra, con Anthony Hopkins. Londra. Anthony (Anthony Hopkins) ha ottanta anni e rifiuta ogni tipo di assistenza. Ma lui ha bisogno di aiuto: seppur vivace e a tratti lucido, mostra sintomi del morbo di Alzheimer, e l’amata figlia Anne, divorziata da tempo, è in procinto di trasferirsi a Parigi con il nuovo compagno.

Su Italia 1, alle 21.20, il film drammatico del 2018, di Anthony Maras, Attacco a Mumbai, con Dev Patel, Armie Hammer, Jason Isaacs. La storia vera degli attentati terroristici che nel novembre 2008 portarono il terrore nella città di Mumbai, in India. Tra gli obiettivi dei criminali anche il lussuoso Taj Mahal Palace Hotel, dove il coraggioso cameriere Arjun (Dev Patel) non esitò a rischiare la propria vita pur di aiutare i clienti in pericolo.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1994, di Robert Zemeckis, Forrest Gump, con Tom Hanks. Trent’anni di storia americana attraverso gli occhi di Forrest. Malgrado il suo basso quoziente intellettivo, diventa campione di baseball, combatte valorosamente in Vietnam e fa fortuna con la pesca dei gamberi.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2003, di Nancy Meyers, Tutto può succedere, con Diane Keaton. Harry, un maturo dongiovanni, viene colpito da un infarto. Lo assiste Erica, la madre della sua ultima giovane fiamma. All’inizio tra i due saranno scintille, ma dopo sboccerà l’amore.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1983, di Carlo Verdone, Acqua e sapone, con Carlo Verdone, Natasha Hovey, Florinda Bolkan. Rolando, laureato che si arrangia come bidello, si finge sacerdote per essere assunto come istitutore di una giovane modella americana, a Roma per un servizio fotografico.

Stasera in tv venerdì 23 febbraio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 19.20, il film commedia del 2012, di Massimiliano Bruno, Viva l’Italia, con Michele Placido. Michele Spagnolo, un politico che ha sempre pensato solo ai propri interessi, perde i freni inibitori dopo un ictus. Dice, così, tutto quello che gli passa per la testa rivelando segreti e misfatti a lungo nascosti.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film western del 2015, di Quentin Tarantino, The Hateful Eight, con Kurt Russell. Il cacciatore di taglie John Ruth e la sua prigioniera Daisy Domingray sono diretti a Red Rock. Una spaventosa tempesta di neve li blocca, però, in una stazione di cambio sperduta tra le montagne.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2023, di A. Horvath, M. Jelenic, P. Leduc, Super Mario Bros – Il film. Mario e Luigi, idraulici di Brooklyn, vengono catapultati nel Regno dei Funghi. I due devono superare un labirinto sotterraneo pieno di pericoli e portare in salvo la Principessa Peach.