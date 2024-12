DOC-Nelle tue mani episodi Lontani e La scossa: trama, cast e curiosità

Rai 1, giovedì 22 febbraio, propone gli episodi Lontani e La scossa di DOC-Nelle tue mani. La serie, come di consueto, è visibile a partire dalle ore 21:30 circa.

DOC-Nelle tue mani Lontani, regista e dove è girata

Lontani e La scossa come tutto DOC-Nelle tue mani sono una produzione originale di Lux Vide. La società del gruppo Fremantle l’ha realizzata in collaborazione con Rai Fiction. La serie, oltre che su Rai 1, è visibile anche in diretta streaming e on demand su Rai Play.

I registi di DOC-Nelle tue mani sono Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto. La sceneggiatura è scritta da Viola Rispoli e da Francesco Arlanch. Le riprese si sono svolte a Roma. Sette giorni fa, la fiction ha intrattenuto poco più di 4,8 milioni di telespettatori, per una share del 25,8%.

DOC-Nelle tue mani Lontani, la trama

Nel corso di Lontani di DOC-Nelle tue mani, Agnese e Andrea devono affrontare le conseguenze della conversazione avuta sul finire della scorsa puntata. In essa, la donna ha confessato all’ex marito che il loro matrimonio è finito a causa di un tradimento di lei.

Fanti, nell’appuntamento, evita l’ex coniuge e prova a riavvicinarsi a Giulia, che però è fredda nei confronti del primario. Intanto, in reparto, ci sono dei problemi per Teresa e Damiano. I due, in particolare, sono in difficoltà a causa della mancanza di posti letto per i loro pazienti.

La scossa, la trama

Subito dopo Lontani, la serata con DOC-Nelle tue mani del 22 febbraio procede con l’episodio La scossa. In esso, le vite dei protagonisti e dell’ospedale sono sconvolte dopo che una violente scossa di terremoto ha colpito la città di Milano.

Andrea Fanti, in seguito al sisma, rimane bloccato in uno degli ascensori dell’edificio. Insieme a lui c’è una donna incinta e che sta per partorire. Con il protagonista fuori dai giochi, Giulia è costretta a prendere il comando in reparto, dove regna il caos. Tutto il team di medici, infine, deve affrontare l’imprevedibilità degli eventi.

DOC-Nelle tue mani Lontani, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in DOC-Nelle tue mani 3, visibile su Rai 1 e in diretta streaming e on demand su Rai Play.