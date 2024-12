Fratelli di Crozza, la puntata del 23 febbraio: tutte le imitazioni, da Jannik Sinner a Mara Venier

Venerdì 23 febbraio, dalle 21:25 su NOVE, è andata in onda la prima puntata della stagione di Fratelli di Crozza. Il programma, come di consueto, è condotto da Maurizio Crozza. Quest’ultima commenta i principali fatti di attualità mediante imitazioni e monologhi. Al suo fianco torna Andrea Zalone.

Fratelli di Crozza 23 febbraio, l’imitazione di Jannik Sinner

Inizia Fratelli di Crozza del 23 febbraio. Il comico ironizza: “Siamo ancora a Milano, dove respiriamo aria buona…“. Poi la stoccata a Sinner: “Ha vinto tutto negli ultimi mesi, è un esempio sportivo per tutti. Sarebbe bello se fosse anche un esempio finanziario… Ha detto che si sente a tutti gli effetti italiano, ma vive a Montecarlo. Il dubbio, però, viene: non sarà mica lì per il fisco? Report ha detto che molti scelgono il Principato per non pagare le imposte“.

Maurizio Crozza, durante l’appuntamento, imita Jannik Sinner. Il finto tennista: “Sono a Montecarlo perché la benzina costa due lire, il borsone e la racchetta li ho presi con i punti carburante. Qui abbiamo i circoli, che fanno gli sconti se porti gli amici. Il mio coach ha portate me, io ho portato Berrettini e così via, per questo siamo tutti qui“. Il comico continua il proprio monologo, spostando l’attenzione su Fedez: “Ha dichiarato essere nullatenente. Infatti, quando si faceva i video dal super-attico entrava dalla finestra, poi tornava a dormire alla Caritas“.

A Fratelli di Crozza del 23 febbraio, il padrone di casa parla della Rai: “Ghali ha parlato di genocidio e i vertici Rai gli sono saltati addosso. Chi ci è passata di mezzo è Mara Venier, che è stata costretta a leggere un comunicato della TV di Stato“. Crozza imita proprio la Venier: “Sono trent’anni che qui si può dire tutto e intendo proprio la parola tutto. Ringrazio Roberto Sergio che ci concede di dire la parola tutto“. Alla finta Zia Mara continuano ad arrivare finti (ed improbabili) comunicati dell’Amministratore delegato Rai.

Il monologo su Joe Biden

Nel corso di Fratelli di Crozza del 23 febbraio, il comico imita (fra gaffes e cadute) il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dialogando con microfoni e presentandosi come “John Kennedy“. Crozza/Biden afferma: “Sono felice di essere qui in Spagna, volevo dire Italia. Gli italiani sono nostri amici, anche se hanno attaccato l’Ucraina“. Crozza sulle prossime elezioni USA: “Biden ha 80 anni, Trump ne ha 77. Uno fa paura per Capital Hill, l’altro non si ricorda più neanche cosa è successo”.

La diretta prosegue con un’analisi della situazione italiana: “Con il governo Meloni c’è il record di identificazioni della Digos. Se deponi un fiore per Navalny ci mettono pochi secondi ad identificarti, ma se fai il passaporto ci vogliono sei mesi. A questo punto, dopo l’identificazione conviene dare agli agenti anche due fototessere“. Si va avanti con la parodia del Ministro Piantedosi: “Identificazioni e manganellate, ma che male c’è? Anche a me è capitato di essere manganellato, a carnevale. Ragazzi, dovete decidervi: se avete votato Meloni non potete pensare di vivere a Woodstock“.

L’imitazione seguente è quella della Premier Giorgia Meloni: “Siamo in un periodo in cui la sinistra è distratta e ne approfitto per staccare la luce. Il momento più buio è stato il fascismo e sto provando a fare il fac simile”.

Fratelli di Crozza 23 febbraio, Vincenzo De Luca

A Fratelli di Crozza del 23 febbraio è tempo di un grande classico: l’imitazione di Vincenzo De Luca. Il finto Presidente della Regione: “La Premier vuole svuotare i conti della Campania ma tutti si sono concentrati sul mio turpiloquio. Io ho fatto la storia, ero in Piazza Montecitorio e c’era la Digos per identificare i nostri sindaci. Al mio fianco c’era lo storico Barbero che prendeva appunti. Roma era lastricata di sindaci che incitava me e non la Schlein, che oramai è un personaggio di fantasia”.

Durante Fratelli di Crozza del 23 febbraio, Maurizio Crozza propone la parodia di Stefano Bandecchi, sindaco di Terni: “Dire offese fa parte dell’essere maschio. Alternativa Popolare non sarà mai un partito moderato, quando sarò il Premier sarò il migliore di tutti“. Termina qui la prima puntata della stagione.