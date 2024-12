C’è posta per te, la puntata del 24 febbraio: tutte le storie e il finale

Sabato 24 febbraio, in prima serata su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di C’è posta per te. La conduzione è di Maria De Filippi, che propone al pubblico a casa nuove storie di persone comuni. Fra queste, tornano le sorprese con protagonisti ospiti vip. Attesi, nell’appuntamento, i cantanti de Il Volo.

C’è posta per te 24 febbraio, la sorpresa con Il Volo

Inizia C’è posta per te del 24 febbraio. Si parte con Lorenza e Orazio, che hanno deciso di fare un regalo alla mamma Anna. Quest’ultima, dopo la morte del marito nel 2017, ha perso la voglia di vivere. I figli raccontano: “Non riesce più a godersi la felicità. Sappiamo che non riusciremo mai a colmare questo vuoto, ma ci piacerebbe rivederla sorridere. Vogliamo farle capire che papà non vorrebbe vederla così“. Anna ha accettato e Maria De Filippi le legge la lettera scritta per lei dai figli. Lorenza ed Orazio la ringraziano per quello che ha fatto per loro.

Anna, a C’è posta per te del 24 febbraio, scoppia di gioia alla vista de Il Volo, suoi cantanti preferiti che chiama affettuosamente “nipoti”. Il trio le regala un pass per assistere a un loro concerto.

La storia di Aldo, Iva, Cristina, Emanuela e Michela

A C’è posta per te del 24 febbraio ci sono Aldo, Iva, Cristina, Emanuela e Michela. Tutti loro sono in studio per riappacificarsi con Fabio, figlio di Iva, figliastro di Aldo e fratellastro delle altre tre ragazze. A loro dire, lui ha tagliato i rapporti con la famiglia a causa della sua compagna Valeria. Fabio avrebbe iniziato progressivamente a frequentare meno la mamma. Dopo vari screzi, Iva scopre che Fabio ha riallacciato i rapporti con il padre naturale e, a questo punto, c’è stata una grossa lite, che gli ha separati definitivamente. L’uomo, in seguito, ha allontanato dalla famiglia anche le sorellastre, accusate di essersi comportata male con Valeria.

Quest’ultima e Fabio, nel corso di C’è posta per te del 24 febbraio, accettano l’invito e si confrontano con i famigliari. Per il momento, è un continuo rinfacciarsi di cose accadute in passato. Fabio, alla fine, ammette di aver rotto i rapporti con la mamma dopo che la moglie lo ha minacciato di strappare le promesse nuziali. L’uomo è categorico: “Non voglio più avere niente a che fare con mia madre“. Iva risponde duramente: “Ho imparato in questi anni a rivivere la mia vita, che ho annullato per crescerti“. Fabio e Valeria chiudono la busta.

C’è posta per te 24 febbraio, Ivano ed Emanuela

A C’è posta per te del 24 febbraio c’è Ivano, che spera di poter riabbracciare l’ex compagna Emanuela. Quest’ultima lo ha lasciato lo scorso novembre, quando ha scoperto le bugie raccontate da Ivano, che di nascosto ha mantenuto i rapporti di amicizia con l’ex moglie.

Emanuela ha accettato l’invito e inizia il confronto con l’ex compagno. Lui si giustifica affermando di aver sempre fatto tutto per l’ex moglie e che, per questo, non si è sentito di abbandonarla completamente, anche perché si sente in colpa per la fine del matrimonio. Lei, però, afferma di non fidarsi più. Fabio, alla fine, ammette di amare solo Emanuela, che apre la busta.

C’è posta per te 24 febbraio, Maria Grazia e Raffaella vedono per la prima volta il padre

La conduttrice, durante C’è posta per te del 24 febbraio, accoglie Maria Grazia e Raffaella. Le due si rivolgono al programma per conoscere finalmente il padre Renato, che non hanno mai visto in quanto lui le ha abbandonate appena nate perché donne. Queste ultime affermano: “Vogliamo chiudere il cerchio dell’abbandono, perché non è semplice vivere per 50 anni con il senso del rifiuto“. Renato è in studio. Maria Grazia: “Da 50 anni ho il suo cognome, non so niente di lei. Forse era lei che avrebbe dovuto inviare la posta a me, ho aspettato sue notizie. Le chiedo di non scappare via come ha sempre fatto”.

Renato, che non si ricorda le date di nascita delle figlie, afferma: “A volte mi è capitato di pensare a loro, ma non so niente. Quando sono nate avevo 20 anni, ero scapestrato. Lavoravo all’Ilva e la famiglia di vostra mamma mi ha scoperto con un’altra (…) Per calmare le acque sono scappato in Svizzera, dove poi sono rimasto. Qualche tempo fa ho provato ad avere vostre notizie, ma ho sempre trovato le porte chiuse. Ho avuto timore che vostra mamma potesse avere un altro uomo. Nel mio cuore voi c’eravate sempre”. Il pubblico fischia.

A C’è posta per te del 24 febbraio, Renato ammette di avere altri quattro figli. Le donne, alla fine, gli stringono la mano.

Alessandro Siani cerca un fidanzato ad Arisa

A C’è posta per te del 24 febbraio è presente in studio Alessandro Siani. L’attore afferma: “Mentre lavoravo al film Succede anche nelle migliori famiglie, ho visto che Arisa ha fatto un appello sui social, dove ha detto di essere alla ricerca di marito. Così ho deciso di chiamarla per aiutarla nella ricerca“. Il primo candidato presentato alla cantante è Antonio Fiorillo, alto due metri e dieci e che prova ad attrarre l’artista con alcune battute ironiche. Il secondo è il modello Javier, seguito dall’imitatore Ciro Salatino, che realizza le parodie di Ignazio La Russa, Mahmood e Fausto Leali. Arisa, però, li rifiuta tutti, così Siani ci riprova con il “performer” Enzo. Alla fine, si apre la busta e finisce con grandi abbracci e risate per tutti. Termina qui la puntata odierna.