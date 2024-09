Stasera in tv giovedì 29 febbraio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 29 febbraio 2024. Su Rai2, il film Creed II, con Sylvester Stallone. Su Italia 1, Le Iene presentano: Inside

Stasera in tv giovedì 29 febbraio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Doc – Nelle tue mani 3, con Luca Argentero. Due episodi: il primo s’intitola, “Legàmi”. Manca poco alla scadenza per presentare la ricerca, ma Giulia ha la testa altrove. Anche Doc (Luca Argentero) fatica a gestire i suoi impegni: come la riunione con i finanziatori e Carolina, in città per qualche giorno. Intanto la sorella di Lin viene ricoverata in reparto. A seguire, “Vivere”.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. Anche stasera nell’innovativo programma condotto da Geppi Cucciari, in onda dallo Studio TV3 del Centro di produzione Rai di Milano, si parla di cultura con leggerezza, ironia e tanti ospiti. In studio con lei ritroviamo Giuseppe Antonelli, docente di Storia della lingua italiana all’Università di Pavia.

Su Rai5, alle 21.45, il programma musicale Le nove sinfonie di Beethoven: n. 2 e n. 7. Dall’Accademia di Santa Cecilia a Roma, prosegue la maratona dedicata alle sinfonie di Beethoven. Claudio Abbado dirige i Berliner Philharmoniker nelle sinfonie n. 2 in re magg. Op. 36 e n. 7 in la magg. Op. 92.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Da sempre dalla parte dei cittadini, Paolo Del Debbio apre le puntate del suo programma con l’ormai tradizionale visita al mercato per parlare con la gente comune, perennemente alle prese con il carovita. Tra gli opinionisti ritroviamo Giuseppe Cruciani, conduttore di “La Zanzara” su Radio24.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Terra amara, con Hilal Altinbilek, Sibel Tascioglu, Polen Emre. Cetin continua a piangere sulla tomba della sua amata Gulten. Intanto, alla villa, Uzum si sta riprendendo dall’incidente e Hakan va a trovarla; anche Fikret si reca alla villa e si stupisce di trovarci Hakan. Zuleyha (Hilal Altinbilek) riceve una telefonata da Ekrem che l’avverte di un grave incidente occorso al mulino.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Un altro giovedì sera con gli speciali realizzati dalle Iene coordinate da Davide Parenti. Anche stasera è previsto un approfondimento di un argomento trattato in precedenza dal programma. Come l’inchiesta di Gaetano Pecoraro su Cosa Nostra e quella di Alessandro De Giuseppe sul mondo del doping.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita. Tra le iniziative in ambito nazionale e quelle sul fronte estero il materiale su cui accendere il confronto non manca. L’attività del Governo, ma anche quella dell’opposizione sono fra gli argomenti più gettonati nel talk di Corrado Formigli.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico Show. E’ tornato Dario Vergassola con le interviste a modo suo nel programma condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers. Per gli amanti della comicità italiana sono tanti i personaggi che salgono sul palco per l’appuntamento con l’ironia.

Su Real Time, alle 21.30, la 3° puntata di La versione finale di Natalia Grace. Natalia scopre che Cynthia e Antwon l’accusano di aver tradito la famiglia. Questa è stata una sorpresa, poiché proprio loro si sono presi cura e hanno sostenuto Natalia in tutte le sue battaglie in tribunale.

I film di questa sera giovedì 29 febbraio 2024

Su Rai2, alle 21.20, il film drammatico del 2018, di Steven Caple Jr. Creed II, con Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Dolph Lundgren. Allenato da Rocky Balboa (Sylvester Stallone), il giovane Adonis Creed (Michael B. Jordan) riesce a conquistare il titolo mondiale. In Ucraina, intanto, emerge il talento di un temibile sfidante: è Viktor Drago, figlio di Ivan (Dolph Lundgren), il pugile che uccise sul ring Apollo Creed, il padre di Adonis.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’azione del 2013, di Scott Waugh, Need for speed, con Aaron Paul, Dominic Cooper. Tobey, giovane meccanico che gestisce l’azienda di famiglia, viene coinvolto in una gara clandestina da Dino, pilota ricco e viziato. Ma, durante la corsa, un amico di Tobey muore.

Su Tv8, alle 21.30, il film d’azione del 2013, di Antoine Fuqua, Attacco al potere, con Gerard Butler, Aaron Eckhart. Un gruppo di estremisti attacca la Casa Bianca, prendendo in ostaggio il presidente e il suo staff. L’ex agente dei servizi segreti Mike Banning è l’unico che può salvare la Nazione.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2012, di Zack Snyder, L’uomo d’acciaio, con Henry Cavill, Amy Adams, Diane Lane. Il giovane Clark Kent, cresciuto da genitori adottivi, nasconde straordinari poteri. Ma quando la Terra viene attaccata dagli alieni, entra in azione per salvare l’umanità.

Su Iris, alle 21.00, il film d’azione del 1995, di John McTiernan, Die hard – Duri a morire, con Samuel L. Jackson, Bruce Willis. John McClane è perseguitato da un terrorista, che si diverte a giocare sadicamente con lui. Nella partita resta coinvolto suo malgrado anche il pacifico Zeus Carver.

Stasera in tv giovedì 29 febbraio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2009, di Gennaro Nunziante, Cado dalle nubi, con Checco Zalone. Checco, giovane pugliese, sogna di diventare cantante. Lasciato dalla fidanzata, decide di partire da Polignano a Mare e raggiungere Milano, dove spera di fare fortuna.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di fantascienza del 1982, di Ridley Scott, Blade Runner, con Harrison Ford. Los Angeles, 2019: l’ex poliziotto Rick Deckard viene richiamato in servizio per individuare ed eliminare quattro replicanti sfuggiti al controllo. Trova un’alleata in Rachel, anche lei replicante.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2019, di Justin Baldoni, A un metro da te, con Haley Lu Richardson, Cole Sprouse. Will e Stella, ricoverati per fibrosi cistica, s’innamorano. Per prudenza devono stare a un metro di distanza l’uno dall’altra ma sono determinati a trovare il modo per stare insieme.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2016, di Peter Berg, Deepwater – Inferno sull’oceano, con Mark Wahlberg. Il 20 aprile 2010, un’esplosione devasta una piattaforma petrolifera nel Golfo del Messico. La situazione è tragica, ma Mike e gli altri operai lottano per salvare più vite possibili.