Grande Fratello, la puntata del 28 febbraio: rottura fra Anita e Giuseppe, Varrese contro tutti

Mercoledì 28 febbraio, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nel corso dell’appuntamento, Alfonso Signorini ha moderato vari scontri fra inquilini, affiancato dall’opinionista Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli.

Grande Fratello 28 febbraio, Varrese contro tutti

Durante il Grande Fratello del 28 febbraio, una clip ha analizzato le tensioni nate fra Massimiliano Varrese e la gran parte dei concorrenti. L’attore, lo scorso lunedì, è finito in nomination e non ha apprezzato il fatto di essere stato votato dai più giovani, accusati di averlo escluso per via dell’età.

Paolo, tuttavia, ha negato questa accusa, affermando di aver nominato Varrese per esclusione, avendo instaurato un rapporto di amicizia con i coetanei. Massimiliano ha criticato anche Grecia Colmenares, che a suo dire dà la priorità alla vittoria e non ai rapporti umani con gli altri inquilini.

Ancora Mirko, Perla e Alessio, la rottura fra Anita e Giuseppe

Al Grande Fratello del 28 febbraio si è parlato, ancora una volta, del rapporto fra Mirko e Perla. I due, dopo tanti tira e molla, poche puntate fa si sono riconciliati definitivamente, affermando la volontà di provare a tornare insieme. Tuttavia, la ragazza sembra essere sempre più vicina ad Alessio. Nella diretta di ieri, Vatiero, interrogata dal conduttore, ha ammesso di non provare nulla per Falsone, confermando di essere innamorata di Mirko.

Nel Grande Fratello del 28 febbraio, Signorini ha analizzato il rapporto fra Anita e Giuseppe. Dopo una grande amicizia, i due sembrano, ora, più distanti. Lei lo accusa di essere geloso del rapporto che ha costruito con Alessio. Lui, invece, afferma di provare solo una grande amicizia. In seguito, un focus è proposto sulla rivalità fra Grecia e Simona: la prima, qualche giorno fa, ha accusato la seconda di essere maleducata e poco sincera.

Grande Fratello 28 febbraio, Varrese è il meno votato

Al Grande Fratello del 28 febbraio è comunicato l’esito del televoto. La preferita del pubblico è Tagli, con il 33% delle preferenze. Seguono Paolo e Marco, rispettivamente al 17 e al 15%. Federico e Alessio, invece, si fermano all’11 e al 9%. Il meno votato, con il 7% dei voti, è Massimiliano Varrese, che dunque è il primo concorrente ad essere a rischio eliminazione.

In seguito, come da tradizione del format, la trasmissione si è conclusa con la fase delle nomination, che sono avvenute sia in modalità palese che in quella segreta. I partecipanti più votati sono Simona Tagli, Perla Vatiera ed Anita Olivieri. La persona meno votata, nella puntata di lunedì, raggiunge Varrese al televoto per l’eliminazione.