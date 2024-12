Law & Order episodi Incendio controllato e Pallone morto: trama e curiosità della serie tv di Top Crime

Mercoledì 28 febbraio, su Top Crime, sono in onda gli episodi inediti di Law & Order dal titolo Incendio controllato e Pallone morto. Gli appuntamenti sono visibili in prima serata, a partire dalle ore 21:15 circa.

Law & Order Incendio controllato, regista e dove è girata

Incendio controllato e Pallone morto come tutta la serie Law & Order sono una produzione originale di Wolf Entertainment e Universal Television. La serie tv, ideata da Dick Wolf (creatore anche di Chicago Fire, Chicago Med e Chicago PD), è tra le più longeve di sempre. Quella in onda attualmente, infatti, è la ventiquattresima stagione. Essa è composta da ventidue episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti

Gli appuntamenti visibili il 28 febbraio su Top Crime e in streaming su Mediaset Infinity hanno come registi Michael Smith ed Oscar Rene Lozoya II. Gli sceneggiatori, invece, sono David Graziano, Julie Martin, Nolan Dunbar, Gabriel Vallejo, Brendan Feeney e Kathy Dobie. Le riprese si sono svolte, come di consueto, nella città di New York.

Law & Order Incendio controllato, la trama

Nel corso di Incendio controllato di Law & Order, i protagonisti devono indagare su un caso decisamente complesso. Un senzatetto, infatti, trova in strada una donna e la porta in ospedale.

La vittima ha dei chiari lividi sul collo e potrebbe aver subito una violenza. Lei, però, non ricorda assolutamente niente di quanto è accaduto nelle ore precedenti al suo salvataggio.

Gli investigatori, durante Law & Order, analizzano attentamente il passato della vittima, nella speranza di trovare qualche elemento utile. In questo modo, scoprono che la sera del ritrovamento la donna ha presenziato ad una strana festa in maschera. Insieme a lei c’era il suo capo.

Pallone morto, la trama

La serata con Law & Order del 28 febbraio procede con l’appuntamento Pallone morto. In esso, gli agenti dell’unità accolgono la denuncia di una nota giornalista. Quest’ultima racconta di aver subito una violenza da Paulo Rocha, ovvero il calciatore degli Stati Uniti più famoso del momento. Anche a causa della popolarità dell’indiziato, il caso è decisamente complesso. Benson indaga sul sospettato per scoprire la presenza di eventuali altre vittime.

Law & Order Incendio controllato, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata di Law & Order in onda su Top Crime il 28 febbraio.