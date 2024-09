Stasera in tv venerdì 1 marzo 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 1 marzo 2024. Su Rai3, Un giorno in Pretura, con Roberta Petrelluzzi. Su Canale 5, la soap Terra Amara, con Hilal Altinbilek, Sibel Tascioglu, Polen Emre.

Stasera in tv venerdì 1 marzo 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent The Voice Senior. Anche la terza puntata del talent condotto da Antonella Clerici è riservata alle audizioni al buio. Al termine della quinta, in onda il 15 marzo, i quattro coach (Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè) dovranno selezionare i 24 concorrenti che parteciperanno alla semifinale.

Su Rai2, alle 21.00, Sport: Mondiali indoor di atletica. Al via dalla Emirates Arena di Glasgow (Scozia) la 19° edizione dei Mondiali indoor di atletica. Tra gli Azzurri, è quasi certa l’assenza di Giammarco Tamberi, oro nel salto in alto ai Mondiali indoor di Portland 2016, e Marcell Jacobs, recordman sui 60 metri.

Su Rai3, alle 21.20, Un giorno in Pretura. Nel giorno in cui è prevista l’apertura a Brescia del processo di revisione della sentenza per la strage di Erba, Roberta Petrelluzzi propone una puntata speciale, “Rosa e Olindo, l’ultima sentenza”, in cui vengono analizzati i punti più controversi che sono alla base della richiesta di revisione.

Su Rai5, alle 21.15, Opera Lirica: Un ballo in maschera. Il melodramma di Verdi messo in scena al Teatro alla Scala nel 1978 con la regia di Franco Zeffirelli e la direzione di Claudio Abbado. Nel cast, tra gli altri, Luciano Pavarotti, Shirley Verrett, Elena Obraztsova, Piero Cappuccilli.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Ogni settimana, purtroppo, la cronaca nera offre nuovi spunti alla redazione del programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Ma c’è sempre spazio per gli aggiornamenti su alcuni casi del passato, come la morte di Liliana Resinovich, che non sono ancora arrivati a una soluzione.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Terra Amara, con Hilal Altinbilek, Sibel Tascioglu, Polen Emre. Spinta da Fusun, Sermin fraintende le intenzioni di Colak, che in realtà non è interessato a lei ma punta a sposare sua figlia Betul (Ilayda Cevik). Fikret e Cetin, a Beirut per indagare su Mehmet, sono riusciti a scoprire la sua vera identità grazie alle notizie apparse sui giornali francesi.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Dietro ai nomi d’arte Zoro e Makkox si celano rispettivamente Diego Bianchi e Marco Dambrosio. Sono l’anima di questo talk che offre risalto ai social. Tra i post dei Vip e quelli degli ultimi anonimi c’ tempo per sorridere e riflettere.

Su Tv8, alle 22.00 Automobilismo: G.P. del Bahrain di F1. Al via questo weekend la prima tappa della nuova stagione del campionato mondiale di Formula 1 2024. In differita e in chiaro vanno in onda le prove di qualificazione della gara che, è bene ricordarlo, si correrà domani 2 marzo.

Nove – Real Time – Sky Cinema Uno

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Fratelli di Crozza. E’ appena cominciata la nuova stagione del programma di Maurizio Crozza che fra i nuovi personaggi ha lanciato il tennista Yannik Sinner. Stasera c’è la seconda puntata; quali altre caricature ha in serbo il comico genovese?

Su Real Time, alle 21.30, il reality Cucine da incubo Usa. Al via la nuova stagione del programma condotto dallo chef Gordon Ramsay che, ogni settimana, aiuta al riportare al successo dei locali sull’orlo del fallimento. Oggi Ramsay tenta di risollevare gli affari del Bel Aire Diner a New York.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction Un amore, con Micaela Ramazzotti, Alessandro Tedeschi, Stefano Accorsi. Guido ha scoperto che Anna lo tradisce e lei vuole salvare il loro matrimonio. Per Alessandro non è facile accettare la sua decisione e, con la tristezza nel cuore, pensa di trasferirsi altrove.

I film di questa sera venerdì 1 marzo 2024

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2018, di Eli Roth, Il giustiziere della notte, con Bruce Willis, Vincent D’Onofrio. Paul è un chirurgo che vive una vita tranquilla e coscienziosa tenendo a bada la sua aggressività. Ma quando la sua famiglia viene aggredita, decide di far giustizia a modo suo.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2013, di Ron Howard, Rush, con Daniel Bruhl, Chris Hemsworth, Olivia Wilde. Anni 70. La rivalità tra due grandi campioni della F1, l’austriaco Niki Lauda e l’inglese James Hunt. Una sfida fatta di drammi e miracolose riprese è diventata storica.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di fantascienza del 2021, di Denis Villeneuve, Dune, con Timothée Chalamet, Zendaya. Il Duca Leto Atreides riceve dall’imperatore Shaddam Corrino il controllo del pianeta Arrakis, detto Dune, unica fonte di una sostanza, Spezia, che allunga la vita e amplifica le capacità mentali. Paul (Timothée Chalamet), figlio del Duca, è ossessionato da inquietanti visioni del futuro.

20 Mediaset – Iris – La5

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di spionaggio del 2002, di Phil Alden Robinson, Al vertice della tensione, con Ben Affleck. Jack, geniale analista della Cia, cerca di sventare un attacco terroristico. Un gruppo neonazista, infatti, è pronto a far esplodere un ordigno nucleare in uno stadio.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1992, di Ron Howard, Cuori ribelli, con Nicole Kidman, Tom Cruise. Joseph e Shannon, due giovani irlandesi in cerca di fortuna, lasciano il loro Paese e partono per gli Stati Uniti. Si ritroveranno in Oklahoma in cerca di un pezzo di terra.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 1995, di Rob Reiner, Il Presidente – Una storia d’amore, con Michael Douglas, Annette Bening. Il presidente americano Andrew Shepard s’innamora di Sidney, impacciata avvocatessa di una lobby ecologista. Ma le elezioni sono alle porte e i suoi avversari politici ne approfittano.

Stasera in tv venerdì 1 marzo 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film poliziesco del 1968, di Peter Yates, Bullitt, con Steve McQueen. Il tenente della squadra omicidi Bullitt deve proteggere un mafioso pentito, teste-chiave in un processo. Nonostante le precauzioni, il criminale viene ucciso. Ma Bullitt si rende conto che qualcosa non quadra.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1995, di Brad Silberling, Casper, con Christina Ricci, Bill Pullman. Il dottor Harvey, uno scienziato, riceve l’incarico di liberare un castello da alcune presenze soprannaturali. Sua figlia Kathy, però, fa amicizia con il simpatico fantasmino Casper.