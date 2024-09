Terra Amara, puntata del 29 febbraio: trama, cast e curiosità della soap di Canale 5

Canale 5, giovedì 29 febbraio, propone un nuovo appuntamento in prima serata di Terra Amara. La puntata inizia a partire dalle ore 21:30 circa, subito dopo la fine di Striscia la Notizia!.

Terra Amara 29 febbraio, regista e dove è girata

Terra Amara è una produzione di Tims&B Productions. I registi che hanno lavorato alla serie sono Murat Seracoglu ed Evren Karabiyik Gunaydin. Nel lungo elenco di sceneggiatori, invece, ci sono Yildiz Tunc, Ayca Uzum, Atilla Ozel, Selena Caglayan e Melis Veziroglu Yilmaz. Il titolo è originale della Turchia, dove è andato in onda con sull’emittente ATV con il titolo di Bir Zamanlar Cukorova. La soap, oltre che nel daytime, continua ad ottenere ottimi dati di ascolti anche in prima serata. Ad esempio, l’episodio in onda sette giorni fa ha convinto poco più di 2,7 milioni di telespettatori, per una share del 14,8%.

Terra Amara 29 febbraio, la trama

Nel corso della puntata odierna di Terra Amara, dopo tante schermaglie a distanza, Colak prova ad avere un faccia a faccia direttamente con Zuleyha. L’uomo, per questo motivo, decide di recarsi all’interno della Villa Yaman, dove vuole fare una proposta d’affari alla protagonista. Tuttavia, quando l’uomo entra all’interno dell’abitazione, incontra Mehmet-Hakan, che lo caccia via in maniera brutale.

Zuleyha, nel frattempo, cita a giudizio Betul. Quest’ultima, allora, è alla ricerca di aiuto e sceglie di rivolgersi a Colak. Alla tenuta e nel paese, intanto, si svolgono le elezioni. I protagonisti, infatti, devono individuare rispettivamente il nuovo rappresentante dei braccianti e il sindaco di Cukurova.

Spoiler finale

Durante Terra Amara di giovedì 29 febbraio, Zuleyha ha un grosso spavento. Mehmet-Hakan sfugge per una fortunata coincidenza a un attentato. Qualcuno, infatti, ha provato ad ucciderlo posizionando una bomba all’interno della sua auto.

Hakan è rimasto illeso, ma il fatto ha traumatizzato la protagonista, che teme, ora, per la sua vitae per quella dei suoi figli. Zuleyha, così, si sfoga con Fikret, affermando di avere sempre più dubbi in merito alla vera identità di Mehmet-Hakan.

Terra Amara 29 febbraio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la puntata odierna di Terra Amara, soap opera visibile su Canale 5 e in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.