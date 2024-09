Stasera in tv sabato 2 marzo 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 2 marzo 2024. Su Rai3, il programma condotto da Federico Quaranta, Il Provinciale. Su Rete 4, il film con Terence Hill e Bud Spencer, Nati con la camicia.

Stasera in tv sabato 2 marzo 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, il quiz Rischiatutto 70. I festeggiamenti per i 70 anni della televisione italiana proseguono con altre due puntate speciali (oggi e sabato 9 marzo), condotte da Carlo Conti, dello storico quiz di Mike Bongiorno. La formula resta invariata, con il tabellone, le materie e la domanda del raddoppio. Nelle cabine, sei concorrenti vip.

Su Rai2, alle 21.00, Sport: Mondiali indoor di atletica. Seconda giornata della competizione che si svolge presso la Emirates Arena di Glasgow. E’ la prima volta che la Scozia ospita questo evento, ma è la terza per il Regno Unito, dopo Birminghan nel 2003 e 2018. Diverse le finali per uomini e donne in programma nella serata: 3000, 400 e 60 metri.

Su Rai3, alle 21.45, Il Provinciale. Che cosa significa amare il proprio Paese? Da dove nasce la nostra identità? Sono le domande che muovono ogni passo di Federico Quaranta. Nella terza puntata, lungo il corso del fiume Tevere, scopriremo come anche il carattere della capitale, Roma, sia nato da storie di provincia.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: Sogni e bisogni. La commedia di Vincenzo Salemme parte da un presupposto surreale: stanco dell’apatia del protagonista (Vincenzo Salemme), il suo organo sessuale ha deciso di separarsi da lui per cercare una vita migliore. Nel cast Andrea Di Maria e Antonio Guerriero.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il people show, C’è posta per te. Grandi emozioni come sempre nello studio del programma che Maria De Filippi conduce dal 2000. Anche stasera si alternano tentativi di rappacificazione, regali con presenza di celebrità e storie più leggere, raccontate con il sorriso. Una formula che non smette di appassionare milioni di italiani.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Il professor Roberto Vecchioni, tra gli ospiti fissi di Massimo Gramellini, dopo la presenza alla serata delle cover al Festival di Sanremo è tornato davanti alla lavagna per svelare origini e significato di alcune parole magari poco note.

Su Tv8, alle 21.30, Automobilismo: G.P. del Bahrain di F1. Scatta la stagione 2024 del mondiale di Formula 1, la più lunga mai disputata nella storia con ben 24 appuntamenti in calendario. Questa sera in differita e in chiaro la prima gara che si disputa sulla distanza di 57 giri.

Su Nove, alle 21.25, il talk show Accordi & Disaccordi. Marco Travaglio e Andrea Scanzi affiancano il conduttore Luca Sommi nella analisi dei fatti di attualità del nostro Paese anche in questa nuova stagione del talk tornato in prima serata. E aspettiamoci sorprese dall’ospite fisso Vittorio Feltri.

I film di questa sera sabato 2 marzo 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1987, di Carlo Mazzacurati, Notte italiana, con Marco Messeri. Invitato ad effettuare la valutazione di un latifondo nel Polesine, un avvocato scopre un complesso intrigo di speculazioni e la morte sospetta di un ispettore minerario che aveva già indagato sul caso.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1983, di E.B. Clucher, Nati con la camicia, con Terence Hill, Bud Spencer. A causa di un equivoco, l’ex galeotto Doug (Bud Spencer) e il ventriloquo Rosco (Terence Hill) vengono scambiati per agenti segreti. Loro stanno al gioco e così, equipaggiati di tutto punto con la tecnologia messa a disposizione della Cia, si preparano a sgominare un’organizzazione criminale.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2017, di Pierre Coffin, Cattivissimo me 3, con le voci di Max Giusti, Arisa e Paolo Ruffini. Gru e la moglie vengono licenziati dalla Lega Anti Cattivi per non aver fermato il progetto criminale del malvagio Balthazar Bratt. Mentre cerca di riottenere il lavoro, Gru fa una sconcertante scoperta: ha un gemello, Dru, di cui ignorava l’esistenza. Il fratello non vede l’ora di calcare le spregevoli orme di Gru.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1996, di Ron Howard, Ransom – Il riscatto, con Mel Gibson. Alcuni criminali sequestrano il figlio di Tom e Kate Mullen. In un primo momento l’uomo lascia gestire la situazione all’Fbi, ma poi decide di agire in prima persona forzando la mano ai rapitori.

Stasera in tv sabato 2 marzo 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2023, di Philippe Lacheau, 2 matrimoni alla volta, con Philippe Lacheau, Elodie Fontan. Dopo aver promesso a Flo una relazione priva di bugie e inganni, Greg è pronto a sposarsi. Ma la sua eccentrica famiglia potrebbe rompergli le uova nel paniere.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film fantastico del 2005, di James McTeigue, V per vendetta, con Natalie Portman, John Hurt. In un’Inghilterra scampata alla guerra nucleare e oppressa da una feroce dittatura, la giovane Evey si allea con “V”, un eroe mascherato che lotta per la libertà e la giustizia.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2013, di Dean DeBlois, Dragon Trainer 2. Hiccup e Sdentato sono diventati ormai una coppia inseparabile. Un giorno, mentre solcano il cielo, scoprono una grotta di ghiaccio. E’ la casa di centinaia di nuovi draghi selvaggi e di un misterioso dragon trainer.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2012, di Philipp Stolzi, The expatriate – In fuga dal nemico, con Aaron Eckhart. Ben Logan, ex agente della Cia, lavora per una multinazionale specializzata in sistemi di sicurezza. Ben presto scopre di essere al centro di un complotto internazionale.