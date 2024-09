Linea Verde Life 2 marzo, Isoardi e Caradonna a Parma, fra sostenibilità ambientale e cultura

Sabato 2 marzo, dalle 12:25 su Rai 1, è in onda una nuova puntata di Linea Verde Life. Il programma è guidato da Monica Caradonna ed Elisa Isoardi. L’appuntamento odierno è ambientato a Parma.

Linea Verde Life 2 marzo, il progetto Bike to work

A Linea Verde Life del 2 marzo, dunque, è protagonista la città capoluogo di provincia. Il centro è raccontato su Rai 1 in primis per le sue bellezze paesaggistiche e culturali. Inoltre, è analizzato da un punto di vista del rispetto della sostenibilità ambientale. Tema, questo, molto caro agli abitanti locali.

A tal proposito, Elisa Isoardi inizia il viaggio su una bicicletta. Con essa, attraversa le piste ciclabili cittadine. In seguito, parla del progetto Bike to work. L’iniziativa nasce come una sfida. I lavoratori dipendenti che utilizzano maggiormente la bicicletta per andare a lavoro, infatti, ricevono un premio.

Al di là dell’aspetto ludico, Linea Verde Life racconta che il progetto ha uno scopo molto importante. Gli organizzatori, in particolare, sperano di incentivare l’utilizzo dei mezzi di trasporto sostenibili.

L’economia circolare mediante il recupero degli scarti

Monica Caradonna, durante Linea Verde Life, parla di economia circolare. Per farlo, analizza l’attività di una start up locale, che ha deciso di investire sugli scarti. Questi sono recuperati e utilizzati nell’industria del design ecologico. In tal modo, i rifiuti organici si trasformano in materie prime.

Come già accennato, però, il viaggio di Linea Verde Life del 2 marzo si concentra sulla cultura. Le telecamere della trasmissione, infatti, entrano nel Teatro Regio. L’edificio, sorto nella metà del 1800, ha ospitato, nella storia, molti artisti. Fra loro ci sono Maria Callas, Riccardo Muti, Roberto Bolle, José Carreras, Carla Fracci e Luciano Pavarotti. Il teatro, però, è anche noto per ospitare uno storico dipinto originale realizzato da Giovan Battista Borghesi. L’opera è rimasta intatta nel tempo grazie a un particolare intervento di restauro.

Linea Verde Life 2 marzo, il borgo di Montechiarugolo

A Linea Verde Life, Isoardi incontra dei giovani imprenditori. Essi hanno ideato un’azienda che produce abiti di moda con la canapa. L’uso di tale risorsa contrasta l’inquinamento e limita i danni provocati al clima.

Infine, nella puntata odierna di Linea Verde Life, Monica Caradonna visita Montechiarugolo. Nel borgo sono ben visibili, ancora oggi, i resti della cinta muraria risalente al Medioevo. L’interno paese è sviluppato intorno al Castello. Il maniero è nato nel 1121 con la funzione di dimora signorile. Oggi, invece, è un importante esempio di architettura fortificata.