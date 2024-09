Faking It Bugie criminali, il 5 marzo su NOVE la seconda edizione: casi, conduttore ed esperti

NOVE, martedì 5 marzo, propone la prima puntata di Faking It Bugie criminali 2024. Il programma, giunto alla seconda edizione, è in onda dalle ore 21:20 circa.

Faking It Bugie criminali 2024, il conduttore è Pino Rinaldi

Faking It Bugie criminali, anche nell’edizione 2024, è guidato da Pino Rinaldi. Quest’ultimo è uno dei giornalisti di cronaca più esperti del nostro paese. Nel 1990 ha iniziato a collaborare come autore di Chi l’ha visto?, format di Rai 3 nel quale, in seguito, ha lavorato anche nel ruolo di inviato.

Faking It Bugie criminali è una produzione originale della Stand By Me. La seconda edizione è composta da otto puntate inedite, ognuna delle quali ha una durata di circa 70 minuti. Gli appuntamenti sono trasmessi il lunedì sera su NOVE e in diretta streaming e on demand su Discovery+.

Come funziona il format

In ogni episodio di Faking It Bugie criminali 2024 è preso in esame un caso di cronaca. Il programma, in particolare, propone un focus sui protagonisti di alcuni dei crimini più noti e complessi avvenuti in Italia negli ultimi decenni.

Pino Rinaldi, durante le puntate, ricostruisce cronologicamente i fatti e le indagini degli inquirenti. In compagnia del conduttore ci sono vari esperti, che invece analizzano le prove emerse durante il processo. A tal proposito sono passate in rassegna testimonianze, interviste ed intercettazioni, oltre alle eventuali confessioni. Il risultato finale è la creazione di una sorta di profilo psicologico e comportamentale dei criminali.

Faking It Bugie criminali 2024, si apre con l’omicidio di Elena Ceste

Durante la prima puntata della seconda edizione di Faking It Bugie criminali, in onda su NOVE il 5 marzo, si parla dell’omicidio di Elena Ceste. Quest’ultima è scomparsa il 24 gennaio del 2014. Dopo qualche ore, il marito Michele Buoninconti ha denunciato la sua sparizione ai carabinieri. Il coniuge, poi, ha lavorato in prima linea nelle operazioni di ricerca.

Nonostante lo sforzo dei soccorritori, di Elena Ceste non c’è traccia fino al 18 ottobre. Nove mesi dopo la sparizione, infatti, è rinvenuto il corpo senza vita della donna. In seguito, il marito Buoninconti è iscritto nel registro degli indagati. L’accusa è quella di omicidio ed occultamento di cadavere.

Nel corso dell’appuntamento del 5 marzo di Faking It Bugie criminali, gli esperti analizzano il comportamento dell’uomo. Il killer ha ricevuto una condanna a 30 anni di reclusione, ma tramite il legale difensore continua a professare la propria innocenza.