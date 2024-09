Grantchester puntata 5 marzo su Giallo: trama, cast e curiosità

Giallo, martedì 5 marzo, propone in prima serata due nuovi appuntamenti di Grantchester. Con gli episodi odierni termina l’ottava stagione della serie.

Grantchester 5 marzo, regista e dove è girata

L’ottava stagione di Grantchester è una produzione originale di Kudos, che l’ha realizzata in collaborazione con Masterpiece. La serie è liberamente ispirata alla saga di libri The Grantchester Mysteries, scritta da James Runcie.

La sceneggiatura di Grantchester è scritta da Daisy Coulam, Karla Williams e Richard Cookson. I registi, invece, sono Rob Evans e Martin Smith. Le riprese si sono svolte nel Regno Unito. Negli scorsi mesi, i produttori hanno annunciato la riconferma della serie per la nona stagione. Le puntate inedite, salvo ulteriori modifiche, dovrebbe essere rilasciate in UK nel 2025.

Grantchester 5 marzo, la trama

Durante Grantchester del 5 marzo, Geordie è alle prese con i problemi creati da Elliot, il suo capo. Quest’ultimo ha deciso di affidargli un lavoro d’ufficio, proseguendo l’opera di convincimento affinché vada in pensione.

Nel frattempo, le forze dell’ordine devono intervenire in un caso di sospetto avvelenamento avvenuto in un bar. La vittima è Bill Lambert, un noto medico. Mike Cotton, il barista che in quel momento era in servizio nel locale, si trova in fin di vita in ospedale.

Sulla vicenda, nel corso di Grantchester, indaga Larry. Quest’ultimo decide di chiedere un aiuto a Jennif Scott.

Spoiler finale

In seguito, nel corso di Grantchester del 5 marzo, Will sparisce nel nulla. Nessuno sa che fine abbia fatto. Geordie, però, è consapevole di quanto sia urgente il suo ritrovamento: Bonnie, infatti, è oramai prossima al parto.

Intanto, anche l’ultimo residente della casa di cura sta pensando di abbandonare la struttura e comunica tale intenzione a Leonard. Quest’ultimo, intanto, è coinvolto suo malgrado in una rapina. Elliot, infatti, decide di interrogarlo, trattandolo come se fosse il principale sospettato. Per tale motivo, lo porta con la forza nella stazione di polizia. Fra i due nasce un diverbio, che rischia di sfociare in una vera e propria rissa, generando stupore in Larry, che assiste, incredulo, alla scena.

Grantchester 5 marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso degli ultimi due appuntamenti dell’ottava stagione di Grantchester, visibili in prima serata su Giallo martedì 5 marzo.