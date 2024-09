Le indagini di Roy Grace puntata I passi di un uomo morto: trama, cast e curiosità

Sky Investigation, martedì 5 marzo, propone dalle 21:15 la puntata I passi di un uomo morto de Le indagini di Roy Grace. La serie ha come protagonista il detective Roy Grace, interpretato da John Simm.

Le indagini di Roy Grace I passi di un uomo morto, regista e dove è girata

I passi di un uomo morto, così come tutti gli altri appuntamenti della seconda stagione della serie, sono una produzione originale di Second Act Productions, Vaudeville Productions e Tall Story Pictures.

La sceneggiatura, basata sugli omonimi romanzi di Peter James, è scritta da Julia Ford, John Alexander e Russel Lewis. La regia della puntata in onda il 5 marzo su Sky Inveestigation, invece, è a cura di Brian Kelly.

La seconda stagione de Le indagini di Roy Grace, andata in onda in Gran Bretagna nel 2022, è composta da quattro episodi. Ognuno di questi ha una durata di circa un’ora e mezza. Le riprese si sono svolte nel Regno Unito, nei pressi della città di Brighton and Hove.

Le indagini di Roy Grace I passi di un uomo morto, la trama

Nel corso de I passi di un uomo morto, il protagonista Roy Grace deve indagare su un caso decisamente complesso. Il detective, infatti, è chiamato nei pressi di un canale di scolo, dove le violenti piogge hanno riportato alla luce uno scheletro.

Gli inquirenti iniziano sin da subito a lavorare per cercare di identificare la vittima. Il protagonista, in un primo momento, si convince che i resti umani appartengano all’amata moglie Sandy, sparita nel nulla da anni.

Spoiler finale

Durante la puntata odierna de Le indagini di Roy Grace, le analisi scientifiche dimostrano che la vittima, in realtà, si chiamava Joanna Welbeck. Indagando sul suo passato scoprono che aveva un legame con un truffatore di nome Ronnie, morto anni prima in un incidente aereo. In seguito, i protagonisti apprendono una notizia che potrebbe influenzare il resto delle indagini. La vicenda, infatti, è in qualche modo legata ad un crimine nel quale è coinvolta un’altra donna.

Le indagini di Roy Grace I passi di un uomo morto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata de Le indagini di Roy Grace, in onda su Sky Investigation martedì 5 marzo.