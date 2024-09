Stasera in tv giovedì 7 marzo 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 7 marzo 2024. Su Rai2, il film thriller Greta, con Isabelle Huppert. Su Italia 1, l’attualità con Le Iene presentano: Inside

Stasera in tv giovedì 7 marzo 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, gli ultimi due episodi della fiction Doc – Nelle tue mani 3, con Luca Argentero. Due episodi: il primo s’intitola, “Quello che si deve fare”. Marzo 2011. Andrea (Luca Argentero) è costretto a fare i conti con la malattia di Agnese, ma una notizia dagli Usa riaccende le speranze. Nel presente, Doc affronta un caso della diagnosi difficile, mentre Lorenzo segue un anziano arrivato da una Rsa. A seguire, “Liberi”.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. Anche stasera nel programma di Geppi Cucciari si parla di cultura con leggerezza e ironia. Nel corso delle puntate si alternano in studio esperti come lo specialista di ecologia Matteo Renzi e il “sumerologo” Maurizio Viano. Per far parte del pubblico basta scrivere a splendidacornice@rai.it.

Su Rai5, alle 21.45, il programma musicale Le nove sinfonie di Beethoven: n. 3, 4 e 8. Nel 2001, dall’Accademia di Santa Cecilia in Roma, Claudio Abbado dirigeva I Berliner Philharmoniker su musica di Beethoven: Sinfonia n. 3 Op.55 “Eroica”; Sinfonia n. 4 Op. 60 e Sinfonia n. 8 Op. 93.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Annullate le puntate domenicali che erano in programma dal 25 febbraio, Paolo Del Debbio resta in onda nella classica collocazione del giovedì sera. Fedele al motto “Tutte le ragioni, tutte le opinioni”, il popolare giornalista affronta i temi del momento, comprese le Regionali in Abruzzo del 10 marzo.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Comunque vada a finire, questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini passerà alla storia: è l’ultima infatti ad essere ospitata a Cinecittà. Da settembre tutta la produzione (studio e Casa) dovrebbe trasferirsi presso i Lumina Studios, che si trovano a Parco di Veio, nella zona Nord di Roma.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le iene presentano: Inside. Continuano gli speciali realizzati dalle Iene, gli inviati di Davide Parenti. In questa edizione Cizco debutta alla conduzione dello spin-off con un lungo e approfondito reportage sulla comunità di San Patrignano. Nato a Genova, ma cresciuto in Brasile, Cizco, laureato in architettura, è nella redazione dal 2002.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza Pulita. Il talk di Corrado Formigli è diventato un appuntamento storico al giovedì su La7 per conoscere cosa succede fuori e dentro il Palazzo. Uno sguardo critico al mondo della politica italiana con inchieste, interviste e dibattiti in studio.

Su Tv8, alle 21.00, Calcio: Europa League. Scattano le gare di andata degli ottavi di finale. Tra le squadre italiane in lizza con questi incontri: Milan-Slavia Praga, Roma-Brighton, Sporting Lisbona-Atalanta.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico Show. Il duo Ale e Franz, Simone Barbato e Gianluca Impastato sono fra le new entry del programma condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers. Si uniscono al ricco cast di artisti comici sul palco del Teatro Galleria di Legnano.

Su Real Time, alle 21.30, La versione finale di Natalia Grace “Casa dell’orrore”. Natalia ritorna nella casa degli orrori di Barnett mentre affronta il vicino che le ha voltato le spalle. Il piano di Kristine per sbarazzarsi di Natalia ora prevede anche l’eliminazione di Michael.

I film di questa sera giovedì 7 marzo 2024

Su Rai2, alle 21.20, il film thriller del 2018, di Neil Jordan, Greta, con Isabelle Huppert, Chloe Grace Moretz. New York. La giovane cameriera Frances (Chloe Grace Moretz) trova una borsetta in metropolitana e decide di restituirla alla proprietaria Greta Hildeg (Isabelle Huppert), che l’accoglie cordialmente in casa e diventa sua amica. Ben presto però Frances scopre il lato oscuro della donna.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2017, di Jordan Vogt-Roberts, Kong: Skull Island, con Tom Hiddleston. Il capitano James Conrad guida un gruppo di scienziati, soldati ed esploratori su un’isola sperduta del Pacifico. La spedizione non sa che si tratta del regno del potente Kong.

Su Iris, alle 21.00, il film d’azione del 2007, di Len Wiseman, Die hard – Vivere o morire, con Bruce Willis. L’agente McClane ha l’ordine di rintracciare un giovane hacker. Con il suo aiuto capirà che un misterioso personaggio intende attaccare la struttura informatica degli Stati Uniti.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2021, di Geeta Malik, Dolci e spezie dall’India, con Sophia Ali. La ribelle Alia si scontra con i suoi genitori, una coppia di indiani legati alle tradizioni e al giudizio altrui. Ma durante una cena con la madre e il padre, Alia scopre che le apparenze ingannano.

Su Cine34, alle 21.00, il film western del 1966, di Damiano Damiani, Quién Sabe?, con Lou Castel, Gian Maria Volonté. Durante la rivoluzione messicana, l’americano Bill accetta di uccidere per conto dei governativi il capo dei ribelli. Per compiere la missione dovrà unirsi a un bandito.

Stasera in tv giovedì 7 marzo 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2023, di Fabio De Luigi, Tre di troppo, con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Beatrice Arnera. Marco e Giulia sono una coppia perfetta e senza figli. Ma il destino è già all’opera per mettere in crisi le loro certezze: infatti i due si ritroveranno all’improvviso ad occuparsi di tre bambini.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film horror del 1980, di Stanley Kubrick, Shinning, con Jack Nicholson, Danny Lloyd. Lo scrittore Jack Torrance accetta di alloggiare con il figlio e la moglie Wendy come custode invernale di un albergo, dove anni prima era avvenuta una strage. La follia è in agguato.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2016, di Ariel Vromen, Criminal, con Ryan Reynolds, Kevin Costner, Tommy Lee Jones. L’agente della Cia Bill Pope, in possesso d’informazioni su un imminente attacco terroristico, viene ucciso. Per non perdere i suoi ricordi, l’agenzia chiede aiuto al dottor Franks.