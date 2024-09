DOC-Nelle tue mani episodi Legami e Vivere: trama, cast e curiosità della fiction Rai 1

La programmazione tv della terza stagione di DOC-Nelle tue mani, giovedì 29 febbraio, procede con gli episodi Legami e Vivere. Gli appuntamenti sono in onda in prima serata, a partire dalle ore 21:20.

DOC-Nelle tue mani Legami, regista e dove è girata

Legami e Vivere come tutta la serie DOC-Nelle tue mani sono una produzione originale di Lux Vide. La società del gruppo Fremantle l’ha realizzata in collaborazione con Rai Fiction. La serie, oltre che su Rai 1, è visibile anche in diretta streaming e on demand su Rai Play.

I registi di DOC-Nelle tue mani sono Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto. La sceneggiatura è scritta da Viola Rispoli e da Francesco Arlanch. Le riprese si sono svolte a Roma.

La fiction, anche in questa terza stagione, sta ottenendo ottimi ascolti. I due episodi della scorsa settimana, ad esempio, hanno convinto 4,7 milioni di telespettatori, per una share del 24,7%.

DOC-Nelle tue mani Legami, la trama

Nel corso di Legami di DOC-Nelle tue mani, per Giulia è arrivato il momento di presentare la ricerca alla quale lavora da tempo. Tuttavia, la sua attenzione è rivolta altrove e, in particolare, al suo rapporto con Andrea Fanti.

Quest’ultimo, intanto, è alle prese con tanti impegni. In primis perché deve incontrare i finanziatori. Inoltre, la figlia Carolina è tornata finalmente a Milano e il primario vorrebbe passare un po’ di tempo con lei. Infine, in ospedale arriva la sorella di Lin. Ciò dà la possibilità alla giovane specializzanda di confrontarsi con il padre.

Vivere, la trama

La serata del 29 febbraio con DOC-Nelle tue mani procede con l’episodio Vivere, al via subito dopo la fine di Legami. Nell’appuntamento, Giulia è costretta a prendere una scelta che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. Il rapporto fra Martina e Riccardo si complica. La specializzanda, come è noto, non è veramente laureata e un collega, la scorsa settimana, l’ha scoperta. La ragazza teme che ora il segreto possa diffondersi all’interno della struttura sanitaria. Decide, così, di raccontare la verità al personaggio interpretato da Pierpaolo Spollon. Infine, Lin e Federico Lentini lavorano insieme al database, rischiando grosso con Andrea Fanti.

DOC-Nelle tue mani Legami, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in DOC-Nelle tue mani 3, visibile su Rai 1 e in diretta streaming e on demand su Rai Play.