Matrimonio a prima vista, la puntata del 6 marzo: i matrimoni e il viaggio di nozze

Real Time, mercoledì 6 marzo, propone la prima puntata di Matrimonio a prima vista. Il programma prende il via a partire dalle ore 21:20.

Matrimonio a prima vista 6 marzo, gli esperti

Matrimonio a prima vista è una produzione originale di NonPanic Banijay, che l’ha realizzato per Warner Bros. Discovery. L’edizione al via oggi è composta da nove puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa un’ora.

Sei single arrivano all’altare e si sposano senza conoscere il loro partner. Da questo momento in poi, i novelli sposi passano insieme cinque settimane, al termine delle quali devono decidere se lasciarsi o rimanere sposati.

In Matrimonio a prima vista del 6 marzo ci sono tre esperti, che guidano i concorrenti nell’arco di tutto l’esperimento. In primis c’è la sessuologa Nada Loffredo, che valuta l’affinità sessuale dei candidati. Con lei ci sono l’esperto di comunicazione Andrea Favaretto e il sociologo Mario Abis.

Le coppie che si ritrovano all’altare

Nel corso di Matrimonio a prima vista del 6 marzo, i sei single si incontrano all’altare e celebrano le nozze. La prima coppia è quella composta da Ilaria e Giuseppe. Lei ha 41 anni, lavora nel settore marketing e si definisce una donna con problemi di autostima. Lui, invece, ha 45 anni, è un uomo molto impegnato nel sociale ed ha alle spalle un matrimonio finito con un divorzio. Giuseppe apprezza la donna, mentre lei ha più di qualche dubbio: “Non mi piace, se lo incontrassi per strada non è un uomo che guarderei”.

In seguito, durante Matrimonio a prima vista, ci sono Stefania e Roberto. La prima è impiegata nel settore del turismo e ha un sogno: riuscire a creare una famiglia. L’uomo, invece, è divorziato e ha un figlio di 21 anni di nome Samuele. La loro unione, però, non inizia nei migliori dei modi. Mentre Roberto è soddisfatto della persona incontrata, non si può dire lo stesso di lei. Stefania, in lacrime, ammette di non apprezzare dal punto di vista fisico l’uomo.

Matrimonio a prima vista 6 marzo, Benedetta ed Enrico

Infine, a Matrimonio a prima vista del 6 marzo, ci sono Benedetta ed Enrico. La prima ha 34 anni e lavora in un negozio di articoli sportivi. Lui ha 44 anni, è impiegato in banca e, in amore, non è mai stato molto fortunato. I due, all’altare, confessano di piacersi a vicenda, almeno dal punto di vista fisico.

Le tre coppie, dopo aver convolato a nozze e parlato con gli esperti, si lasciano andare festeggiamenti in compagnia di amici e parenti. In seguito, iniziano la preparazione per partire in viaggio di nozze.