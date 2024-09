Stasera in tv giovedì 14 marzo 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 14 marzo 2024. Su Rai3, il people show condotto da Geppi Cucciari, Splendida cornice. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio.

Stasera in tv giovedì 14 marzo 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il film tv biografico del 2023, di Roberto Faenza, Folle d’amore – Alda Merini, con Laura Morante. Alda Merini (Laura Morante), la poetessa dei Navigli milanesi, racconta la sua vita ad Arnoldo Mosca Mondadori, pronipote del famoso editore: le pubblicazioni da giovanissima, i primi amori e la sofferenza mentale che la portò più volte in manicomio, fino all’incontro con lo psichiatra Enzo Gabrici.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. Ogni giovedì, nello show di Geppi Cucciari, alcuni cattedratici rispondono a quesiti spesso improbabili: tra loro, Amalia Ercoli Finzi (la prima ingegnera aerospaziale italiana), il linguista Giuseppe Antonelli, la psicoanalista Flaminia Nucci, la docente di letteratura giapponese Giulia Scrolavezza.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Le nove sinfonie di Beethoven: n. 6 e 9. Nel 2001, all’Accademia di Santa Cecilia, Claudio Abbado dirige i Berliner Philharmoniker in Sinfonia n. 6 “Pastorale”; all’Auditorium della Filarmonica di Berlino, Sinfonia n. 9 Op. 125, con Karita Mattila, Violeta Urmana.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio approfondisce i fatti della settimana con tanti ospiti in studio, privilegiando come sempre il punto di vista dei cittadini. In primo piano, nella puntata di questa sera, il Governo di Giorgia Meloni dopo l’ennesimo test elettorale, quello delle Regionali in Abruzzo di domenica 10 marzo.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Aprile, il mese in cui terminerà questa edizione, si avvicina e la tensione nella Casa di Cinecittà continua a salire. La più rilassata, in teoria, dovrebbe essere Beatrice Luzzi, che ha già guadagnato il suo posto nella finalissima. In studio ritroviamo Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Quinto appuntamento del 2024 con il programma di Davide Parenti che approfondisce, con lunghe inchieste, temi e argomenti già trattati in passato dagli inviati di “Le Iene”. La puntata sulla mafia del 29 febbraio è stata una delle più seguite con una media di quasi un milione e mezzo di spettatori.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza Pulita. Il talk di Corrado Formigli è da sempre una finestra aperta sull’attività del Governo e dell’opposizione, ancor di più in questo periodo alla luce dei risultati nelle elezioni regionali e in vista di quelle europee dell’8 e 9 giugno.

Su Tv8, alle 21.00, Calcio: Brighton-Roma. Gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League fra gli inglesi allenati da Roberto De Zerbi e i giallorossi di Daniele De Rossi. Il tecnico bresciano, fra l’altro, ha portato il Brighton per la prima volta a giocare nelle coppe europee.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico Show. Katia Follesa ed Enzo Iacchetti fanno parte delle partecipazioni straordinarie nel programma condotto da Elettra Lamborghini e I PanPers. Dove tanti sono gli artisti comici che si alternano sul palco del Teatro Galleria di Legnano (Milano)

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality La clinica della pelle. Caroline si rivolge alla dottoressa Emma Craythorne perché il suo volto è costantemente coperto dalla peluria. Più tardi, in studio si presenta Antony con dei bozzoli sui testicoli che gli creano non pochi problemi di relazione.

I film di questa sera giovedì 14 marzo 2024

Su Rai2, alle 21.20, il film drammatico del 2020, di André Erkau, Io rimango qui, con Sinje Irslinger, Max Hubacher. La giovane Steffi (Sinje Irslinger), determinata a diventare una poliziotta, scopre di avere un male incurabile proprio prima di partire per una vacanza a Parigi. Lei vorrebbe andare comunque, ma la madre le sequestra soldi e documenti. Decide allora di fuggire, e così incontra Steve, un motociclista ribelle.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film giallo del 2017, di e con Kenneth Branagh, Assassinio sull’Orient Express. Sul famoso Orient Express in viaggio verso Londra, avviene un omicidio. Il direttore del treno, preoccupato dello scandalo, chiede all’illustre ospite Poirot di risolvere il caso.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2019, di Michael Dougherty, Godzilla II – King of the monsters, con Vera Farmiga. Gli scienziati della Monarch, guidata dalla paleontologa Emma Russell, hanno risvegliato un drago a tre teste, Ghidorah. Godzilla emerge dall’oceano per affrontarlo.

Su Iris, alle 21.00, il film d’azione del 1996, di Rob Cohen, Daylight – Trappola nel tunnel, con Sylvester Stallone. Dopo un’esplosione, dodici persone rimangono intrappolate nel tunnel che collega Manhattan al New Jersey. Il tassista Kit Latura farà di tutto per metterli in salvo.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2010, di Rob Reiner, Flipped – Il primo amore non si scorda mai, con Madeline Carroll. Julianna Baker, di soli sette anni, s’innamora del suo coetaneo Bryce Loski. Lui, timido e immaturo, non contraccambia. Ma con il passare degli anni qualcosa cambia.

Stasera in tv giovedì 14 marzo 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2003, di Richard Curtis, Love actually – L’amore davvero, con Hugh Grant. Sullo sfondo di una Londra natalizia, si dipanano alcune vicende amorose: due anziani coniugi; un bambino e il patrigno; il primo ministro e la segretaria; due giovani sposi.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2009, di Yorgos Lanthimos, Dogtooth, con Christos Stergioglou, Michele Valley. Una famiglia vive isolata dal mondo in una villa protetta da un alto recinto. L’equilibrio viene rotto quando il padre, l’unico a poter uscire, introduce in casa Christina.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1989, di Amy Heckerling, Senti chi parla, con John Travolta, Kirstie Alley. Rimasta incinta, Mollie viene lasciata dal fidanzato. Decide di tenere comunque il bambino e, proprio alla vigilia del parto, conosce James, un simpaticissimo tassista.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2016, di Gavin O’Connor, The accountant, con Ben Affleck, Anna Kendrick. Christian Wolff, autistico e geniale in matematica, lavora sotto copertura per alcuni criminali. Fino a quando il Dipartimento di Stato comincia a tenerlo d’occhio.