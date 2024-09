Splendida Cornice, la puntata del 29 febbraio: ospite l’attrice di Hollywood Helen Mirren

Geppi Cucciari, giovedì 29 febbraio, guida una nuova puntata di Splendida Cornice. Il programma, che ambisce coniugare gli elementi di intrattenimento con quelli della comicità, accoglie vari ospiti. Tra loro c’è l’attrice Helen Mirren.

Splendida Cornice 29 febbraio, Mirren parla del film Wonder-White Bird

Nel corso di Splendida Cornice, dunque, Geppi Cucciari dialoga con Helen Mirren. L’interprete è tra i volti di spicco del cinema di Hollywood. In carriera, infatti, ha presenziato a pellicole del calibro di The Queen-La Regina, The Last Station, Gosford Park e La pazzia di Re Giorgio.

Vari i riconoscimenti ottenuti dall’attrice, fra cui un Premio Oscar, due Golden Globe e quattro Premi Bafta. Helen Mirren, durante Splendida Cornice del 29 febbraio, parla, con ogni probabilità, dell’impegno nel film Wonder-White Bird. Nella pellicola, spin off di Wonder, Mirren presta il volto alla protagonista Sara.

Gli altri ospiti

A Splendida Cornice del 29 febbraio ci sono altri ospiti. In primis è presente il regista Marco Bellocchio, che ha firmato film del calibro di Esterno Notte, Il Traditore e Rapito. Spazio alla cantautrice Levante. L’artista parla di Levante Ventitrè-Anni di voli pindarici, un documentario fruibile sulla piattaforma di intrattenimento streaming Paramount+.

Ma, ancora, nella lunga diretta è dato il benvenuto a Carla Signoris. L’attrice e conduttrice è fra le protagoniste di No Activity-Niente da segnalare, visibile su Prime Video a partire dal 18 gennaio scorso. Per il mondo della musica, in seguito, è dato spazio a Remo Anzovino, compositore e pianista impegnato in una tournée con lo spettacolo Don’t forget to fly. Infine, ci sono l’attore Filippo Nigro (Suburraeterna, Tutto chiede salvezza) e Mario Calabresi di Chora Media.

Splendida Cornice 29 febbraio, i competenti

Durante Splendida Cornice del 29 febbraio sono previste le esibizioni di Maria Ghisu e dei Tenores di Neoneli, accompagnati per l’occasione da due suonatori di Launeddas. Il pubblico a casa, poi, ha la possibilità di ammirare la performance degli Urban Theory, gruppo di ballerini conosciuto in tutto il mondo.

Come di consueto, la Cucciari dialoga, anche durante la puntata odierna di Splendida Cornice, con i competenti. Essi sono degli esperti che rispondono a quesiti più o meno improbabili posti dalla padrona di casa e dal pubblico in studio. In tale ruolo ci sono la prima ingegnera aerospaziale italiana Amalia Ercoli Finizi, il linguista Giuseppe Antonelli, il biologo Vincenzo Venuto e l’avvocata Ester Viola. Tornano, infine, gli ospiti fissi della trasmissione. Essi sono Roberto Mercadini, il professore di italiano Andrea Maggi e il critico Piero Dorfles, che cura una rubrica letteraria.