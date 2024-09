Mare Fuori episodi Crescere troppo in fretta e C’è sempre una prima volta su Rai 2: trama e cast

Crescere troppo in fretta e C’è sempre una prima volta sono i titoli degli episodi di Mare Fuori in onda mercoledì 13 marzo. La serie, come di consueto, è fruibile su Rai 2 a partire dalle ore 21:20.

Mare Fuori Crescere troppo in fretta, regista e dove è girata

Mare Fuori 4 è una co-produzione firmata Rai Fiction e Picomedia. La regia è a cura di Ivan Silvestrini, mentre gli sceneggiatori sono Christian Farina e Maurizio Cadeddu. Le riprese di Crescere troppo in fretta e C’è sempre una prima volta, così come di tutti gli altri appuntamenti di Mare Fuori, si sono svolte a Napoli, dove è ambientata la trama della serie. La quarta stagione è composta da quattordici appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 70 minuti. Il finale di stagione, salvo modifiche di palinsesto, è in programmazione nel prime time di Rai 2 mercoledì 27 marzo.

Mare Fuori Crescere troppo in fretta, la trama

Nel corso di Crescere troppo in fretta di Mare Fuori, Rosa sembra determinata nel voler scegliere Carmine. Nel frattempo, in tutto l’istituto si respira un’aria di forte tensione. Dopo la sparizione della pistola, infatti, serpeggia la preoccupazione. Intanto, continua a tenere banco l’aggressione che ha subito Consuelo. Secondo Beppe, nella faccenda potrebbe essere coinvolto Mimmo. Per Kubra, invece, è finalmente arrivato il giorno di affrontare l’esame di maturità.

C’è sempre una prima volta, il cast

Dopo la fine di Crescere troppo in fretta, la serata su Rai 2 con Mare Fuori procede con l’episodio C’è sempre una prima volta. In esso, Cardiotrap è intenzionato a fare di tutto per aiutare Alina. Cucciolo, scosso per la rottura con Milos, lavora per surclassare Edoardo. Massimo scopre la verità riguardante il coinvolgimento di Mimmo nell’aggressione a Consuelo e, nel frattempo, Lino indaga con la speranza di riuscire a scagionare Silvia. Carmine, invece, riesce ad ottenere la scarcerazione. In attesa dell’uscita dal carcere di Rosa, il protagonista è costretto a vivere, per qualche giorno, in compagnia di Wanda.

