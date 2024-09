La notte dei serial killer, dal 14 marzo su Sky Crime un ciclo di appuntamenti sui più noti serial killer

Sky Crime, a partire dalle ore 22:00 di giovedì 14 marzo, propone il primo appuntamento de La notte dei serial killer. La produzione consiste in un ciclo di episodi incentrati su alcuni dei serial killer più noti della storia.

La notte dei serial killer, la programmazione tv

La notte dei serial killer, visibile anche in streaming su Now TV, inizia il 14 marzo con la puntata dal titolo Chi è il killer dello Zodiaco?. Nell’episodio è ricostruita la storia dell’assassino la cui identità ha rappresentato, da sempre, un enorme enigma per gli investigatori. Il killer è entrato in azione alla fine degli anni ‘60 in California. Nel giro di due anni ha ucciso almeno sette persone, anche se le forze dell’ordine sospettano che le vittime siano, in realtà, decine. Fu lui stesso a soprannominarsi Killer dello Zodiaco, firmando in questo modo alcune lettere che ha inviato alla stampa.

L’inchiesta sull’omicida, come racconta La notte dei serial killer, è proseguita per decenni. Nel tempo, diverse persone sono finite nel registro degli indagati, ma la polizia non è mai riuscita a individuare delle prove certe per accusare qualcuno in particolare. Da qualche tempo, sta prendendo piede un’ipotesi sorprendente: il killer dello Zodiaco, infatti, potrebbe non essere mai stato catturato perché, in realtà, non è mai realmente esistito.

La scomparsa di Paul Cosner

La settimana seguente, La notte dei serial killer procede con Il manifesto di un serial killer. La miniserie di tre episodi racconta la storia di Paul Cosner, giovane scomparso da San Francisco nel 1984. La sua sparizione ha aperto un inquietante capitolo di omicidi seriali. Gli investigatori, ricercando Cosner, sono giunti all’interno di una capanna, dove hanno scoperto un orrore fatto di rapimenti, torture e omicidi. In totale, gli investigatori hanno contato almeno 25 vittime.

Il 4 aprile spazio alla docuserie in quattro parti dal titolo Gli strangolatori di Hillside. La produzione è ambientata a Los Angeles nel 1977, quando si sono verificati alcuni brutali omicidi per strangolamento. La polizia inizia una corsa contro il tempo per fermare l’omicida.

La notte dei serial killer, Il mistero dei bambini perduti

Infine, il ciclo di appuntamenti de La notte dei serial killer termina con Il mistero dei bambini perduti, trasmesso alle 22:00 del 18 aprile. Negli anni ‘60, nel Regno Unito, Ian Brady e Myra Hindley uccidono cinque bambini. Nella puntata, trasmessa su Sky Crime, sono raccolte le testimonianze delle mamme delle vittime ed è dato spazio alle interviste realizzate negli anni ai due killer.