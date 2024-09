Le Iene presentano Inside, il 14 marzo inchiesta su San Patrignano: le storie e le testimonianze

Giovedì 14 marzo, in prima serata su Italia 1, è in onda un nuovo appuntamento de Le Iene presentano Inside. Il programma, nato come spin off de Le Iene, questa settimana affronta il tema della tossicodipendenza.

Le Iene presentano Inside 14 marzo, l’inchiesta realizzata da Cizco

L’edizione attualmente in onda de Le Iene presentano Inside, con quella di oggi, giunge alla quinta puntata. L’inchiesta ha come titolo San Patrignano: inferno o paradiso? ed è realizzata dall’inviato Cizco e dall’autore Angelo De Luca. I due, insieme, realizzano una sorta di viaggio all’interno del mondo della tossicodipendenza. L’appuntamento, oltre che su Italia 1, è visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Infinity.

Cizco e De Luca, per realizzare Le Iene presentano Inside del 14 marzo, hanno osservato per circa sei anni la comunità di San Patrignano. Quest’ultima, fondata nel 1978, è una delle comunità di recupero più grandi del mondo.

La trasmissione tenta, in primis, di comprendere i meccanismi che portano molti giovani ad entrare nel tunnel della droga. In seguito, grazie all’intervento di esperti, ci si domanda in che modo è possibile uscire dalla dipendenza e come un ex tossicodipendente può tornare a condurre una vita normale.

La storia di Karima

A Le Iene presentano Inside, i due padroni di casa raccolgono la testimonianza di Karima. Quest’ultima ha 30 anni ed è mamma di due figlie piccole, che non vede, oramai, da più di un anno. La donna racconta di aver partorito entrambe le bimbe in una situazione drammatica, mentre era in preda a una crisi di astinenza da eroina. Oggi, Karima è nel reparto lavanderia di San Patrignano, dove condivide gioie, dolori ed esperienze con le sue compagne di viaggio.

Le Iene presentano Inside 14 marzo, la rinascita di Gabriele

Le Iene presentano Inside, nella puntata del 14 marzo, hanno incontrato altri 100 ragazzi che, come Karima, stanno tentando in tutti i modi di uscire dal tunnel della tossicodipendenza.

La trasmissione di Italia 1, realizzata da Cizco e da Angelo De Luca, ha seguito alcune persone che, dopo un periodo di recupero, hanno abbandonato la comunità di San Patrignano e hanno ripreso in mano la loro vita. Il format propone un focus su Gabriele, che ha terminato il proprio percorso di recupero nel 2018.

All’epoca, il giovane aveva già presenziato a una puntata de Le Iene, ammettendo di aver paura della solitudine. Sei anni più tardi, intervistato da Cizco, Gabriele ammette che sta per convolare a nozze con Lisa, che si è perdutamente innamorata di lui dopo averlo visto in televisione.