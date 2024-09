Stasera in tv domenica 17 marzo 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 17 marzo 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma condotto da Sabrina Giannini, Indovina chi viene a cena. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Giuseppe Brindisi, Zona bianca.

Stasera in tv domenica 17 marzo 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la fiction Purché finisca bene. Titolo dell’episodio “Una scomoda eredità”, di Fabrizio Costa con Euridice Axen, Chiara Francini, Cesare Bocci, Cristiano Caccamo. La madre di Diana (Euridice Axen) e il padre di Gaia (Chiara Francini) muoiono in un incidente nei pressi della loro villa sull’Isola di San Pietro. Le due donne, che non si erano mai viste, scoprono così che i rispettivi genitori erano amanti. Ora dovranno occuparsi dell’eredità.

Su Rai3, alle 20.55, l’attualità con Indovina chi viene a cena. Sabrina Giannini, che oggi propone la terza puntata della nuova edizione, ha il merito di aver previsto, con le sue inchieste, la crisi agricola e i dietrofront della Commissione europea su pesticidi e allevamenti intensivi, offrendo allo stesso tempo valide alternative per affrontare il cambiamento climatico.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. La stagione elettorale, dopo le Regionali in Sardegna e Abruzzo, prosegue in primavera con l’elezione del Presidente della Basilicata (21 e 22 aprile) e le Europee, in programma l’8 e il 9 giugno. Le mosse dei partiti in vista di questi appuntamenti sono all’attenzione di Giuseppe Brindisi nella puntata di oggi.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Lo show dei Record. Lo spettacolo e il divertimento sono garantiti ogni domenica dallo show condotto da Gerry Scotti. A convalidare e certificare il raggiungimento effettivo dei primati sono, come da tradizione, i giudici inviati dal quartier generale londinese del Guinness: Lorenzo Veltri, Sofia Greenacre e Marco Frigatti.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole domenica. Un tema, un fatto, un argomento che appassiona e magari divide l’opinione pubblica nel nostro Paese. E’ questo il focus della versione “breve” del talk di Massimo Gramellini in onda nell’ultima sera della settimana.

Su Nove, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Come era abbastanza prevedibile, ha sfiorato i 3 milioni di spettatori con un picco di 3.7 la puntata del talk di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto che ha ospitato l’influencer Chiara Ferragni. Chi si siederà davanti all’acquario questa sera?

Su Real Time, alle 21.45, il reality Il Castello delle Cerimonie. Nuovo appuntamento al Castello di Imma e Matteo Polese. Tra musica, cibo e social network, la Comunione di Maria Rosaria e Salvatore è destinata a fare tendenza, oltre che ad essere una festa indimenticabile.

I film di questa sera domenica 17 marzo 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1999, di Garry Marshall, Se scappi, ti sposo, con Richard Gere, Julia Roberts. Il giornalista Ike Graham decide di intervistare Maggie Carpenter, una ragazza che ha lasciato tre fidanzati davanti all’altare. Ben presto finisce per innamorarsene.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2016, di Cedric Nicolas-Troyan, Il cacciatore e la regina di ghiaccio, con Chris Hemsworth. Freya, sorella della strega Ravenna, si trasforma nella Regina di ghiaccio e bandisce l’amore dal regno. Ma i suoi due migliori soldati, Eric (Chris Hemsworth) e Sara (Jessica Chastain), finiscono per innamorarsi e si sposano in segreto. Freya lo scopre e li separa con una lastra di ghiaccio.

Su Tv8, alle 21.30, il film thriller del 2018, di Jaume Collet-Serra, L’uomo sul treno – The commuter, con Liam Neeson. Appena licenziato, il mite pendolare Michael incontra sul treno una donna che gli propone una sfida: lui riceverà una grossa somma se tra i passeggeri troverà un certo Prynne.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2003, di Edward Zwick, L’ultimo samurai, con Tom Cruise, Billy Connolly. 1876. Il capitano nordista Algren accetta l’incarico di addestrare il nuovo esercito giapponese. Al primo scontro, però, il samurai ribelle Katsumoto lo cattura e lo porta al suo villaggio.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2014, di Luca Miniero, La scuola più bella del mondo, con Christian De Sica, Rocco Papaleo. Filippo Brogi è il preside di una scuola media toscana. Per errore invita nel suo istituto una classe di studenti napoletani, accompagnati dall’eccentrico professore Gergale.

Stasera in tv domenica 17 marzo 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di guerra del 2016, di Mel Gibson, La battaglia di Hacksaw Ridge, con Andrew Garfield. La storia del giovane medico americano Desmond T. Doss, obiettore di coscienza che, durante la Seconda Guerra Mondiale, salvò dozzine di soldati senza sparare mai un colpo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2005, di Liev Schreiber, Ogni cosa è illuminata, con Elijah Wood. Jonathan Safran Foer è un giovane ebreo, nato e vissuto negli Stati Uniti. Un viaggio in Ucraina, alla ricerca del piccolo villaggio in cui abitò suo nonno, gli cambierà la vita.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2016, di Jennifer Yuh, Alessandro Carloni, Kung Fu Panda 3. Dopo aver ritrovato il padre, Po raggiunge il suo villaggio natale, dove fa nuove amicizie. Ma una minaccia incombe: il potente spirito maligno Kai vuole conquistare la Cina.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 1993, di Andrew Davis, Il fuggitivo, con Harrison Ford, Tommy Lee Jones. Il dottor Richard Kimble viene ingiustamente arrestato per l’omicidio della moglie, ma riesce ad evadere e si mette sulle tracce del vero assassino. Il marshal Gerard lo bracca.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2016, di Jaume Collet-Serra, Paradise Beach – Dentro l’incubo, con Blake Lively. Dopo aver fatto surf, Nancy si attarda in acqua a giocare con i delfini quando all’improvviso arriva uno squalo bianco. La riva non dista molto, ma il mostro non intende mollare la preda.