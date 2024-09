C’è posta per te, la puntata del 16 marzo: tutte le storie e il finale

Sabato 16 marzo, su Canale 5, è andata in onda l’ultima puntata stagionale di C’è posta per te. Il programma, condotto da Maria De Filippi, inizia alle 21:30 circa. Gli ospiti della serata sono Elisa e l’attore Furkan Palali, fra i protagonisti di Terra Amara. I due sono i protagonisti di altrettante sorprese.

C’è posta per te 16 marzo, Furkan Palali

C’è posta per te del 16 marzo inizia con una sorpresa. Il protagonista è Furkan Palali, che è richiesto da Roberta, che attraverso l’attore vuole ringraziare la mamma Antonella per ciò che ha fatto per lei. Roberta afferma: “Mio papà è morto giovane e io avevo solo 13 anni. Vivevamo in un seminterrato e non c’è giorno che mamma non si sia scusata per quella casa. Io, in realtà, lì ero felice e non l’avrei cambiata per nulla al mondo. Dopo essere rimasta vedova, mamma ha iniziato a fare qualsiasi tipo di lavoro per non farci mancare niente. La voglio ringraziare perché c’è sempre stata”.

Antonella ha accettato l’invito ed ascolta la lettera scritta per lei dalla figlia. Roberta ha parole di apprezzamento per la madre e per la casa nella quale è cresciuta: “A te non piace, perché è umida e rumorosa. Per me, però, rappresenta il nostro nido d’amore, dove torno volentieri ancora oggi perché è lì che sono cresciuta con l’amore tuo e di papà (…). Mamma, sei sempre stata pazzesca, promettimi che non penserai più di essere un peso per me e non prendertela se voglio contribuire alle spese in casa“.

Furkan Palali, a C’è posta per te del 16 marzo, regala ad Antonella un premio come “miglior mamma del mondo” e dentro la statuetta è presente un bigliettino contenente “un regalo“. Ovviamente, Antonella apre la busta e si lascia andare a un lungo abbraccio con la figlia Roberta.

La storia di Jessica

A C’è posta per te del 16 marzo è dato il benvenuto a Jessica. Quest’ultima ha cinque figli: due avuti nel primo matrimonio, tre nelle seconde nozze. Ha deciso di rivolgersi alla trasmissione per Corinne, la sua prima figlia, con cui non ha contatti da 11 anni. Jessica racconta di aver lasciato il marito quando Corinne aveva cinque anni, trasferendosi a casa della mamma. La genitrice, poco tempo dopo, ha negato l’ospitalità a Jessica e alle sue figlie. La prima ha iniziato la convivenza con Antonino, ragazzo che ha conosciuto sui social e che oggi è il suo compagno. Corinne e la sorella, invece, sono tornate a vivere con il padre. Quest’ultimo ha negato progressivamente a Jessica di poter vedere i figli, ma lei non si è rivolta alle forze dell’ordine per paura dell’intervento degli assistenti sociali.

Jessica, a C’è posta per te del 16 marzo, ha chiamato solo Corinne in quanto l’unica maggiorenne. La giovane ha accettato l’invito. Jessica afferma: “Ti chiedo scusa per le mie mancanze. Potevo fare di più per voi, potevo denunciare, ma non ho abbandonato né te né tua sorella. Non voglio sconvolgere la tua vita, mi mancate“. Corinne definisce la mamma “questa signora“, poi sottolinea di essere stata a lei ad aver deciso di non vederla più: “Mi ha abbandonato, doveva fare di più se voleva stare con me. Non credo mi voglia bene, altrimenti avrebbe fatto l’impossibile, anche al costo di denunciare mio padre. Almeno così avrei capito che ci teneva. La famiglia di mio padre non mi ha imposto nulla, mi hanno lasciato libera di aprire o meno la busta. Non voglio sentirti, non voglio niente a che fare con te. Dovevi pensarci prima“. Corinne chiude la busta.

C’è posta per te 16 marzo, Roberto e Stefania

Nel corso di C’è posta per te del 16 marzo è dato il benvenuto a Roberto. L’uomo chiama nello show l’ex moglie Stefania, che ha chiesto il divorzio dopo aver scoperto il tradimento di lui. Roberto racconta: “Già tre anni fa ho tradito mia moglie con un bacio, lei lo ha scoperto e abbiamo iniziato le pratiche per la separazione, che però abbiamo interrotto perché ci amavamo. Qualche tempo dopo, durante un viaggio a Parigi, Stefania scopre di essere stata tradita una seconda volta. A questo punto, mi ha fatto le valigie e mi ha lasciato”.

Stefania è in studio e accetta di ascoltare le parole di Roberto, che sottolinea: “Sei la donna della mia vita, ti amo“. La donna ammette di provare ancora qualcosa, ma sottolinea di aver perso totalmente la fiducia nell’ex coniuge. Stefania, seppur con sofferenza, chiude la busta per “non dare nessuna illusione“.

Francesca e Daniele

Durante C’è posta per te del 16 marzo ci sono Francesca e Daniele. Quest’ultimo spera di riabbracciare i propri figli, con i quali ha tagliato i rapporti da qualche anno. L’uomo: “Mi vergognavo di dire ai miei figli di aver fallito e di non avere più soldi, per questo sono sparito“. Dopo la separazione dalla mamma dei suoi figli, Daniele si è trasferito a Torino e ha iniziato una nuova relazione con Francesca. A causa di un affare sbagliato, i due hanno contratto molti debiti e Daniele, per non ammettere l’ennesimo suo fallimento, ha deciso di sparire dalle vite dei figli Simone e Andrea, che ora ha chiamato nello show.

I due accettano di parlare solo con il padre, che racconta i motivi del distacco. Simone e Andrea affermano di essersi sentiti abbandonati e rimproverano il genitore: “Avresti dovuto dire subito la verità, noi siamo i tuoi figli e non ti avremmo giudicato“. I giovani affermano di non sentirsi pronti per rivedere il padre, pur non escludendo un riavvicinamento in futuro. I due fanno parlare anche Francesca (che inizialmente credevano fosse la causa del distacco del padre), poi chiudono la busta.

C’è posta per te 16 marzo, la sorpresa con Elisa

La puntata (e la stagione) di C’è posta per te del 16 marzo termina con Sara, che ha deciso di sorprendere il marito Paolo con la cantante Elisa. La protagonista Sara descrive così il coniuge: “Ama più gli altri di sé stesso, mi sono innamorata di lui a 15 anni. A 23 anni ha perso il padre e, nonostante fosse il figlio più piccolo, ha preso in mano le redini della famiglia. Era legatissimo a sua mamma, quando si è ammalata l’ha portata a casa con noi e si è preso cura di lei. In contemporanea eravamo in attesa della seconda bimba e voglio chiedergli scusa perché in quel frangente ho ignorato il suo stato d’animo. Qualche mese fa la mamma di Paolo è venuta a mancare e in questo periodo lo vedo spento”.

Paolo è in studio e Maria De Filippi legge la lettera che ha scritto per lui la compagna. Quest’ultima le domanda scusa per la sua assenza nel periodo della malattia della mamma: “Vorrei riuscire ad essere quello che tu sei per me“. Elisa entra in studio intonando Anche fragile, brano al quale Paolo è molto legato. L’artista regala due alberi all’uomo, uno che rappresenta sua mamma e uno il papà. Inoltre, offre loro un voucher per effettuare un viaggio in una destinazione a loro scelta. Paolo apre la busta e con l’abbraccio a Sara finisce C’è posta per te del 16 marzo.