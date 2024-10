Stasera in tv sabato 23 marzo 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 23 marzo 2024. Su Rai3, il programma Todo Modo, condotto da Emilia Brandi. Su Rete 4, il film commedia con Bud Spencer e Terence Hill, I due superpiedi quasi piatti.

Stasera in tv sabato 23 marzo 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, il quiz L’eredità Speciale. Seconda e ultima puntata in prima serata per il quiz quotidiano condotto da Marco Liorni. Dopo òa storia del Festival di Sanremo, protagonista delle partite di una settimana fa, stasera tocca ai 70 anni della Rai. In gara, concorrenti vip alle prese con le prove che tutti conosciamo, compresa la Ghigliottina.

Su Rai3, alle 21.45, il programma documentario Todo Modo. Nella prima puntata Emilia Brandi affronta le contraddizioni della Sardegna, terra di rara bellezza, e le difficoltà di intere comunità pastorali nel difendere la propria identità culturale dopo la proclamazione dello Stato unitario. In studio, lo scrittore Gavino Ledda e il professor Gianni Fresu.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: La gente vuole ridere… ancora. La commedia scritta, diretta ed interpretata da Vincenzo Salemme, è stata registrata nel 2008. In un teatro da demolire, alcuni attori vengono spiati dalla telecamera di una contessa. Nel cast, Maurizio Casagrande.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, 20 Mediaset

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Amici. Sopravvissuti a mesi di dure lezioni e sfide ad alta tensione, i cantanti e ballerini ancora in gara debuttano in prima serata divisi in tre squadre, capitanate da altrettante coppie di maestri: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. La satira pungente del comico Saverio Raimondo e l’attualità raccontata da prospettive inedite con la giornalista Alessandra Sardoni. Sono solo alcuni degli ospiti fissi di Massimo Gramellini nel suo lungo talk del sabato sera.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese si trova a Siena in Toscana per trovare il miglior locale nella preparazione e cottura della selvaggina. In lizza: La Taverna del Capitano, Il Particolare di Siena, Trattoria Pizzeria La Colonna, Osteria Le Sorelle.

Su Nove, alle 21.25, il talk show Accordi & Disaccordi. In ogni puntata del programma condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi c’è il commento di Vittorio Feltri, direttore editoriale de “Il Giornale”, su un importante fatto della settimana.

Su 20 Mediaset, alle 20.50, Calcio: Francia – Germania. Allo stadio di Lione questa sera i francesi allenati da Didier Deschamps, qualificati per gli Europei 2024, affrontano in amichevole proprio i tedeschi di Julian Nagelsmann che ospitano il torneo in programma dal 14 giugno.

I film di questa sera sabato 23 marzo 2024

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di Joe Berlinger, Ted Bundy – Fascino criminale, con Zac Efron. La vera storia del serial killer Ted Bundy che uccise, violentò e mutilò circa 35 donne tra il 1974 e il 1978. Fu condannato all’ergastolo e morì sulla sedia elettrica il 24 gennaio 1989.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2010, di Giulio Manfredonia, Qualunquemente, con Antonio Albanese. Tornato in Calabria dopo un periodo di latitanza, Cetto divide la sua casa con moglie e amante. Candidatosi a sindaco del paese, comincia a promettere tutto a tutti.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1977, di E.B. Clucher, I due superpiedi quasi piatti, con Bud Spencer e Terence Hill. Due disoccupati pasticcioni, Wilbur (Bud Spencer) e Matt (Terence Hill) tentano una rapina, ma per errore finiscono nell’ufficio reclutamento della polizia e, incredibilmente, vengono arruolati. Dopo i primi giorni in divisa vissuti svogliatamente, i due cominciano a provarci gusto.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2008, di John Stevenson, Mark Osborne, Kung Fu Panda, con la voce di Fabio Volo. Gli abitanti della Valle della pace sono minacciati dal leopardo Tai Lung. I maestri di Kung Fu cercano di trasformare il panda Po in un esperto di arti marziali, per contrapporlo a Tai Lung. Ma Po è pigro e imbranato e fatica ad imparare la disciplina e le tecniche necessarie per combattere il leopardo.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1990, di Alan J. Pakula, Presunto innocente, con Harrison Ford, Bonnie Bedelia. Il sostituto procuratore Rusty Sabich è incaricato di occuparsi del caso di Carolyn Polhemus, una collega assassinata. Le cose si complicano quando emerge che i due erano amanti.

Stasera in tv sabato 23 marzo 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2020, di Susanna Nicchiarelli, Miss Marx, con Romola Garai, Patrick Kennedy. Eleanor è la figlia minore di Karl Marx: brillante e colta, è tra le prime donne a battersi per i diritti dei lavoratori e le pari opportunità. Ma la passione per Edward cambierà la sua vita.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1996, di Danny DeVito, Matilda 6 mitica, con Danny DeVito, Mara Wilson, Rhea Perlman. Anche se vive circondata da familiari indifferenti e da una maestra crudele, una simpatica ragazzina riesce a crescere serena grazie ai suoi strani e preziosi poteri telecinetici.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2015, di Agustin Fernàndez, Badge of honor, con Mena Suvari. La detective Jessica Dawson cerca di far luce sul sospetto omicidio di un adolescente da parte di due agenti di polizia e del loro capo. Durante le ricerche scopre, però, di essere nel mirino di un killer.