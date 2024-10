Linea Verde Life, il 23 marzo a Macerata: la Torre Civica e l’orologio astronomico

Sabato 23 marzo, su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Linea Verde Life. Il programma è guidato da Elisa Isoardi e Monica Caradonna. La puntata è visibile sulla rete ammiraglia della TV di Stato dalle 12:20.

Linea Verde Life 23 marzo, Macerata

Nel corso di Linea Verde Life, le due padrone di casa sono nella città di Macerata. Il comune, che conta poco più di 40 mila abitanti, è il capoluogo della provincia situata nelle Marche.

Il viaggio a Macerata permette al pubblico di conoscere delle realtà nuove, incentrate sui temi dell’innovazione e della sostenibilità ambientale. La puntata, oltre che su Rai 1, è in onda anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

La Torre Civica con l’orologio astronomico

Linea Verde Life del 23 marzo mostra i luoghi simbolo di Macerata. A tal proposito è proposto un focus sulla Torre Civica, la cui costruzione risale alla fine del ‘400. Il luogo si affaccia sulla centrale Piazza della Libertà ed è conosciuto soprattutto per la presenza dell’orologio astronomico. Esso rappresenta un unicum in tutto il mondo, essendo il solo esemplare ad avere nel quadrante le fasi lunari e il movimento dei pianeti.

Un focus, in seguito, è proposto sulla tradizione legata alle realtà circensi, da sempre molto presenti nella cultura maceratese. Per il mondo della gastronomia è mostrata la preparazione delle pinciarelle, una particolare tipologia di pasta originata dal pane.

Inoltre, a Linea Verde Life è confermato l’appuntamento con il giro del gusto. In esso, le conduttrici assaggiano gli alimenti simbolo delle Marche, come il ciauscolo e dei dolci realizzati appositamente da uno dei pasticceri più premiati del nostro paese.

Linea Verde Life 23 marzo, Isoardi percorre il sentiero delle acque

Elisa Isoardi, nell’appuntamento odierno di Linea Verde Life, percorre il sentiero delle acque, attraversando il borgo di Pieve Torina, situato fra ponti romani ed antichi mulini. Dopo aver raggiunto il centro di Macerata entra nella sede della Società Filarmonica. È qui che sono nati i primi moti carbonari. Successivamente approfondisce gli usi e i benefici del fiore elettrico, spesso utilizzato anche in campo medico.

Monica Caradonna, durante Linea Verde Life del 23 marzo, racconta la storia di una società che realizza capi d’alta sartoria riutilizzando antichi abiti da sposa. Poi entra nei dipartimenti dell’Università di Camerino, dove si lavora ad un pane realizzato con la farina di ghianda ed alle mattonelle che permettono di riciclare le macerie dei terremoti.