Stasera in tv domenica 24 marzo 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 24 marzo 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Sabrina Giannini, Indovina chi viene a cena. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Giuseppe Brindisi, Zona bianca.

Stasera in tv domenica 24 marzo 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.30, Calcio amichevole: Italia-Ecuador. Tre giorni dopo la gara con il Venezuela a Fort Lauderdale in Florida, gli Azzurri allenati da Luciano Spalletti restano negli Stati Uniti per un nuovo test in amichevole. Sul campo della Red Bull Arena di Harrison, nel New Jersey, affrontano la nazionale sudamericana guidata dal coach spagnolo Felix Sanchez Bas.

Su Rai3, alle 20.55, l’attualità con Indovina chi viene a cena. La Repubblica italiana deve tutelare l’ambiente e gli ecosistemi. Quanti sono i parchi protetti in Italia? Chi li gestisce? Quanti e quali sforzi stiamo facendo per preservare gli ambienti della biodiversità italiana? E ciascuno di noi cosa può fare? Sabrina Giannini ne parla stasera con Giovanni Storti.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Dopo la risicata vittoria in Sardegna e la pesante sconfitta in Abruzzo le forze di opposizione provano a riordinare le idee in vista del prossimo appuntamento alle urne, l’elezione del Presidente della Basilicata in programma sabato 21 e domenica 22 aprile. E’ uno dei temi all’attenzione di Giuseppe Brindisi.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Lo show dei Record. Le porte dello Studio 11 di Cologno Monzese sono sempre aperte per funamboli, contorsionisti, acrobati e chiunque sia convinto di meritare un posto nel Guinness World Records. Ad accoglierli troveranno anche stasera Gerry Scotti con i giudici ufficiali Marco Frigatti, Sofia Greenacre e Lorenzo Veltri.

Su La7, alle 21.15, Una giornata particolare. “Via Rasella: l’attacco e le Fosse Ardeatine” è il titolo dell’episodio del programma di Aldo Cazzullo. Una ricostruzione dell’agguato di un gruppo di partigiani ai nazisti e la più atroce rappresaglia che portò alla morte 335 innocenti.

Su Nove, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Anche dopo il picco con Chiara Ferragni, restano sempre alti gli ascolti del talk di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. E tra le parti più seguite resta “Il tavolo”, dalle ore 22, tra conversazioni informali, gag e improvvisazioni.

Su Real Time, alle 21.45, il reality Il Castello delle cerimonie. Al Grand Hotel La Sonrisa, Imma e Matteo sono impegnati con i preparativi per festeggiare la Prima Comunione delle due gemelline Carmen ed Emily. Le due bambine non vedono l’ora di sentirsi “regine” per un giorno.

I film di questa sera domenica 24 marzo 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film biografico del 2021, di Will Sharpe, Il visionario mondo di Louis Wain, con Benedict Cumberbatch. La vera e straordinaria storia di Louis Wain, artista britannico che divenne famoso per i suoi disegni, che rappresentavano gatti antropomorfizzati dai grandi occhi.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 2012, di Brad Peyton, Viaggio nell’isola misteriosa, con Dwayne Johnson, Josh Hutcherson. Il giovane Sean (Josh Hutcherson) organizza una spedizione per ritrovare il nonno (Michael Caine), scomparso durante l’esplorazione di un’isola sperduta. Lo accompagnano l’avventuriero Hank (Dwayne Johnson), uno strambo pilota d’elicottero (Luis Guzman) e sua figlia (Vanessa Hudgens).

Su Tv8, alle 21.30, il film thriller del 2009, di Roland Emmerich, 2012, con John Cusack, Chiwetel Ejiofor. Nel 2012, le potenze mondiali si preparano ad affrontare la distruzione naturale della Terra. Lo scrittore Jackson Curtis intuisce la tragedia e cerca di mettere in salvo i figli.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2001, di John Madden, Il mandolino del Capitano Corelli, con Nicolas Cage. Cefalonia, 1943. Tra i soldati italiani sbarcati sull’isola c’è il capitano Antonio Corelli, che prende alloggio nella casa di un medico e s’innamora, ricambiato, di sua figlia Pelagia.

Stasera in tv domenica 24 marzo 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di guerra del 2006, di Clint Eastwood, Lettere da Iwo Jima, con Ken Watanabe. Oceano Pacifico, 1945. Asserragliato sull’isola di Iwo Jima con i suoi uomini, il generale Tadamichi Kuribayashi prepara una strenua resistenza all’assalto americano.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2017, di Peter Hutchings, Alla fine ci sei tu, con Maisie Williams, Asa Butterfield. Skye, adolescente malata terminale, fa amicizia con Calvin, un ragazzo ipocondriaco. Lui l’aiuterà ad esaudire la sua eccentrica lista dei desideri; lei lo porterà a vincere le sue paure.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1979, di Walter Hill, I Guerrieri della notte, con Michael Beck, Deborah Van Valkenburgh. Le gang di New York decidono di unirsi per dominare la città. Ma quando il futuro boss della città resta ucciso, la banda dei “Guerrieri” viene ingiustamente accusata.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2014, di Atom Egoyan, The captive – Scomparsa, con Ryan Reynolds. La piccola Cass è stata rapita e il padre Matthew non ha mai perso la speranza di rivederla. Dopo otto anni, una serie di inquietanti indizi lo portano sulla pista giusta.