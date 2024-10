Amici 2024 Serale, cosa è successo nella prima puntata: eliminati Ayle e Kumo

Sabato 23 marzo, dalle 21:30 su Canale 5, è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici 2024. Il talent è condotto da Maria De Filippi. In tale fase presenziano quindici concorrenti, suddivisi in tre compagini. Esse sono presiedute da Emanuel Lo con Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro con Anna Pettinelli e Rudy Zerbi con Alessandra Celentano. Gli ospiti dell’appuntamento sono Giusy Buscemi, Enzo Iacchetti, la Signora Coriandoli e Giobbe Covatta. A giudicare le esibizioni ci sono i giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio.

Amici 2024 Serale prima puntata, le prime esibizioni

Inizia la prima puntata del Serale di Amici 2024. La padrona di casa accoglie i tre giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. La prima partita è fra i team Zerbi-Celentano e Pettinelli-Todaro. La sfida è al meglio di tre: trionfa, dunque, la compagine che ottiene due punti.

Il primo confronto oppone Petit e Giovanni. Il primo canta Don Raffaè di Fabrizio De Andrè. Il secondo risponde con una coreografia di flamenco. Giofrè vota il ballerino, Bravi e Malgioglio scelgono Petit, che porta a casa il punto nonostante un’esibizione tutt’altro che spettacolare. Si procede con un guanto di sfida: Celentano, infatti, vorrebbe assistere al faccia a faccia di Pole Dance fra Marisol e Gaia. Una professionista esegue la coreografia, ma Todaro stoppa tutto perché ha rifiutato il guanto giudicandolo “non equo“. Dello stesso avviso anche i tre giudici, che dunque annullano la prova lanciata da Celentano.

La prima partita del Serale di Amici 2024 procede con Martina vs Marisol. Alla prima, Pettinelli assegna Think di Aretha Franklin, giudicata “incantevole” da Cristiano. La seconda balla un passo a due con Dustin su America di Gianna Nannini. Per la seconda volta consecutiva, il giudice di ballo vota la danza, mentre quelli avvezzi al canto esprimono la propria preferenza per la cantante. A decidere il match c’è il confronto fra i cantanti Holden e Lil Jolie. Lui intona Quanto forte ti pensavo di Madame, lei Remedios di Gabriella Ferri. Ha la meglio l’allievo di Zerbi.

Eliminato Ayle

Nella prima puntata del Serale di Amici 2024, Zerbi e Celentano, essendo i vincitori, candidano all’eliminazione Giovanni, Gaia ed Ayle. Il meno votato è immediatamente eliminato. Nella prima fase del ballottaggio è salva Gaia. L’eliminato, invece, è Ayle, che deve lasciare il programma.

Zerbi-Celentano, avendo vinto, continuano a gareggiare. Questa volta, decidono di sfidare Cuccarini-Lo. Si parte con il guanto di sfida fra Dustin e Kumo, definito “monotono e soporifero” da Celentano. L’obiettivo della coreografia è riuscire a trasmettere la passionalità. Ha la meglio Dustin. Procede Petit con Tornerai e Sarah con Moon River. Vince il primo e, dunque, Zerbi-Cele portano a casa anche la seconda partita. I prof nominano mandano al ballottaggio Mida, Sarah e Kumo. Quest’ultimo finisce a rischio eliminazione.

Nella prima puntata del Serale di Amici 2024 c’è il guanto fra professori a tema film. Alessandra-Rudy realizzano il musical di Barbie. Rispondono Todaro-Pettinelli con una coreografia a tema Rocketman. Cuccarini-Lo, infine, ballano sulle note de La febbre del sabato sera. Vincono Zerbi-Celentano.

De Filippi chiama sul palco Giusy Buscemi, che presenta la nuova fiction Vanina Guarrasi.

Amici 2024 Serale prima puntata, Todaro-Pettinelli vs Cuccarini-Lo

Nella prima puntata del Serale di Amici 2024, i vincitori Zerbi-Celentano decidono di lasciare il pallino del gioco a Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che sfidano Pettinelli e Todaro. Lo lancia il guanto di sfida fra Nicholas e Giovanni, criticato per “la poca completezza e formazione“. I tre giudici concordano: ha ballato meglio Nicholas, che dunque ottiene il primo punto. Seguono Martina contro Lucia. Rompe il ghiaccio la cantante con Tu no di Irama, Lucia risponde ballando Physical. Vince per due a uno Martina. Il confronto decisivo è fra Lil Jolie e Mida. Vince quest’ultimo e, di conseguenza, Cuccarini-Lo sono i trionfatori della terza partita. I coach mandano al ballottaggio Lil Jolie, Martina e Gaia. A rischio eliminazione con Kumo va Lil Jolie.

In studio ci sono Giobbe Covatta, la Signora Coriandoli ed Enzo Iacchetti con uno sketch comico sulla creazione. Poi si svolge il ballottaggio finale: un’emozionatissima Lil Jolie realizza la cover di Lost on you di LP, poi ha un leggero malore per l’ansia e Maria De Filippi prova a tranquillizzarla. Kumo risponde ballando Apnea di Emma. Al termine delle esibizioni, i concorrenti tornano in casetta e attendono il verdetto. Maria De Filippi annuncia che l’eliminato è Kumo. La prima puntata del Serale di Amici 2024 termina sulle note di Malumore francese, ultimo singolo di Michele Bravi.