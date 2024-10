Stasera in tv lunedì 25 marzo 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 25 marzo 2024. Su Rai3, l’attualità con Presa diretta, programma condotto da Riccardo Iacona. Su Italia 1, il film John Wick – Capitolo 2, con Keanu Reeves.

Stasera in tv lunedì 25 marzo 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, l’ultima puntata della fiction Le indagini di Lolita Lobosco 3, con Luisa Ranieri, Daniele Pecci, Lunetta Savino. Titolo dell’episodio di stasera: “Un brutto affare”. Un cadavere senza nome emerge dalle acque di un laghetto di campagna. Lolita (Luisa Ranieri) e la sua squadra si mettono alla ricerca di indizi che li avvicinino alla soluzione, ma il caso sembra privo di una spiegazione logica. Intanto Esposito prende confidenza con il suo ruolo di padre.

Su Rai2, alle 21.20, il reality Boss in incognito. Rivediamo una vecchia puntata del reality con Max Giusti in cui un boss conosce da vicino chi lavora per lui scoprendo dall’interno punti di forza e criticità dell’azienda. A loro volta, gli ignari dipendenti possono farsi conoscere dal proprio titolare, di cui scoprono per la prima volta il lato più umano.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Presa diretta. La soluzione alla crisi dell’industria potrebbe arrivare da modelli come la “settimana corta”, ovvero quattro giorni lavorativi piuttosto che cinque. Le telecamere di Riccardo Iacona sono andate in alcune aziende italiane che la stanno sperimentando, tra cui Luxottica e Lamborghini, e anche in Portogallo.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Mentre Giorgia Meloni deve affrontare qualche malumore all’interno della sua maggioranza, l’opposizione cerca nuove formule in vista delle prossime scadenze elettorali. Se ne parla nel programma di Nicola Porro, che dedica un’ampia pagina anche ai conflitti in Ucraina e nella striscia di Gaza.

Su Canale 5, alle 21.20, l’ultima puntata del reality Grande Fratello. Annunciato inizialmente per il 4 aprile da Cesara Buonamici, ospite di Myrta Merlino a “Pomeriggio Cinque”, l’ultimo atto del reality condotto da Alfonso Signorini è stato anticipato a questa sera. Per il momento i concorrenti già ammessi alla finalissima di questa edizione sono Beatrice Luzzi e Rosy Chin.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. Si chiude questa sera la prima edizione del talk di Corrado Augias. Ospiti qualificati e grandi temi culturali, storici, politici o economici con i loro riflessi sulla nostra quotidianità sono stati la base del gradimento negli ascolti.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. E’ il Friuli-Venezia Giulia ad ospitare per la puntata di questa sera Bruno Barbieri in cerca del miglior albergo di Trieste. Ecco i quattro pretendenti: Victoria Hotel Letterario, Urban Hotel Design, YouMe, Hotel Città di Parenzo.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Dopo la puntata sui ristoranti di qualche settimana fa, Francesco Panella è tornato a Bangkok per cercare le migliori trattorie italiane del luogo. In suo aiuto tre connazionali che, in questo caso, vivono nella capitale della Thailandia.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Dr. Pimple Popper: La Dottoressa Schiacciabrufoli “Rosacea”. La dottoressa Lee si occupa del naso di Patrick: la rosacea gli ha causato un eccesso di tessuto e fatica a respirare. Poi, segue il caso di Matt che ha avuto una neurofibromatosi.

I film di questa sera lunedì 25 marzo 2024

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2018, di Fede Alvarez, Millennium – Quello che non uccide, con Claire Foy. L’hacker Lisbeth viene chiamata da un programmatore americano per recuperare un software molto pericoloso. Le cose sembrano andare bene, ma ben presto…

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Danilo Caputo, Semina il vento, con Yile Yara Vianello. Nica abbandona gli studi di agronomia e ritorna in Puglia dopo tre anni. Lì scopre che il padre è pieno di debiti e gli ulivi sono minacciati da un parassita. Tutto sembra perduto…

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1953, di Raoul Walsh, Duello all’ultimo sangue, con Rock Hudson. Ben Warren, reduce della guerra civile americana, dà la caccia al bandito Slayton, che gli ha rapito la fidanzata in Arizona. Lo aiutano un pellerossa e un ex fuorilegge.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2014, di Chad Stahelski, John Wick – Capitolo 2, con Keanu Reeves, Ruby Rose. John Wick (Keanu Reeves) è costretto a tornare in azione per onorare un impegno preso in passato con il boss camorrista Santino D’Antonio (Riccardo Scamarcio). La vittima predestinata è Gianna (Claudia Gerini), sorella di D’Antonio, che si trova a Roma per partecipare a una riunione della Gran Tavola.

20 Mediaset – Iris – La5

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2011, di George Nolfi, I guardiani del destino, con Matt Damon, Emily Blunt. David Norris scopre per caso un’incredibile verità: esistono personaggi in grado di modificare il destino di tutti noi. Nel suo caso, non vogliono che incontri la ballerina Elise.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1979, di Don Siegel, Fuga da Alcatraz, con Clint Eastwood, Patrick McGoohan. California, 1962. Frank Morris, trasferito nel carcere di massima sicurezza di Alcatraz, fugge con i compagni Clearence e John. L’evasione scatena l’ira del direttore Warden.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2019, di Lisa Barros D’Sa e Glenn Leyburn, Ordinary love – Un amore come tanti, con Liam Neeson, Lesley Manville. Joan e Tom, sposati da molti anni, non hanno bisogno di molte parole per capirsi al volo. Ma la loro felicità viene messa alla prova quando Joan scopre di avere un cancro al seno.

Stasera in tv lunedì 25 marzo 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’avventura del 2023, di Martin Bourboulon, I tre moschettieri – D’Artagnan, con Francois Civil, Vincent Cassel. Il giovane D’Artagnan ambisce a diventare un moschettiere del re Luigi. Si reca così a Parigi per mettersi al servizio del capitano De Tréville.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2019, di Dexter Fletcher, Rocketman, con Taron Egerton. Un timido pianista di provincia, Reginald Dwight, costruisce la propria carriera e il proprio personaggio sino a divenire una delle più note stelle della scena musicale internazionale: Elton John.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1995, di Joe Johnston, Jumanji, con Robin Williams. Due ragazzini scovano uno strano gioco chiamato Jumanji, che li mette in comunicazione con un mondo fantastico. Lì si trova Alan, che vi è rimasto intrappolato per ben ventisei anni.

Su Sky Cinema Action, alle 19.55, il film d’azione del 2023, di Jean-Francois Richet, The Plane, con Gerard Butler. Colpito da una tempesta, l’aereo di linea pilotato da Brodie precipita su un’isola. Lì un gruppo di ribelli prende in ostaggio una parte dei sopravvissuti. Brodie e un galeotto devono salvarli.