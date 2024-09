Le indagini di Lolita Lobosco puntata Terrarossa: trama, cast e curiosità

Rai 1, lunedì 18 marzo, manda in onda, in prima serata, la puntata Terrarossa de Le indagini di Lolita Lobosco. La fiction con protagonista Luisa Ranieri giunge al penultimo appuntamento della terza stagione.

Le indagini di Lolita Lobosco Terrarossa, regista e dove è girata

La terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco è una produzione originale di Zocotoco e Bibi Film TV. Con esse ha collaborato Rai Fiction. La sceneggiatura della serie è scritta da Chiara Laudani, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli e Daniela Gambaro.

La regia di Terrarossa e di tutti gli altri episodi de Le indagini di Lolita Lobosco 3 è a cura di Renato De Maria, che segue nel ruolo Luca Maniero, che invece ha diretto le prime due stagioni della fiction. Le riprese si sono svolte a Roma e in Puglia.

Le indagini di Lolita Lobosco Terrarossa, la trama

Nel corso della puntata Terrarossa, la protagonista Lolita Lobosco deve indagare sulla morte di una giovane imprenditrice agricola. Le forze dell’ordine, non appena giungono sul luogo del ritrovamento del corpo, ipotizzano un gesto volontario da parte della donna.

Lolita Lobosco, però, è scettica. L’idea che la donna possa essersi suicidata non la convince, optando invece per un omicidio camuffato da suicidio. La vittima, a causa del suo temperamento intraprendente e progressista, si è creata, nel tempo, diversi nemici. La protagonista, dunque, ritiene di dover indagare in tale direzione, nonostante lo scetticismo di Forte. Da quando Antonio si è trasferito a casa di Lolita, il rapporto fra i due è sempre più teso.

Spoiler finale

Durante Terrarossa de Le indagini di Lolita Lobosco, il poliziotto Lello prende qualche giorno di congedo per preparare la casa all’arrivo dei due gemellini. Trifone, invece, è finalmente pronto ad incontrare Nunzia, per chiederle perdono e provare a chiarirsi.

Sul versante privato, per Lolita Lobosco continuano i problemi. Nell’appuntamento Terrarossa, infatti, la protagonista non riesce a darsi pace per la vicenda che la tormenta da giorni. A causa di tale condizione di difficoltà si allontana bruscamente da Leon. La situazione cambia dopo che Angelo ha un’intuizione inaspettata.

Le indagini di Lolita Lobosco Terrarossa, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco, in onda su Rai 1 e in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.