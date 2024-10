Endless Love, le trame dal 25 al 30 marzo

Endless Love, soap opera turca, continua la propria messa in onda nella settimana dal 25 al 30 marzo. La serie, in particolare, è visibile tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10 circa.

Endless Love 25 30 marzo, regista e dove è girata

Endless Love, nota in patria con il nome Kara Sevda, ha debuttato sull’emittente Star TV nell’ottobre del 2015. La società che ha curato la realizzazione è Ay Yapim. La sceneggiatura è firmata da Ozlem Yilmaz e Burcu Gorgun. La regia, invece, è di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte nella capitale Istanbul.

La settimana di Endless Love inizia lunedì 25 marzo. Tarik discute con il padre, che non sembra intenzionato ad ascoltare i suggerimenti per la modernizzazione del negozio. Tarik, in seguito, discute con Kemal.

Emir, intanto, indaga su Kemal e scopre che il suo rivale ha lasciato Istanbul lo stesso anno in cui lui e Nihan si sono sposati. Ciò lo insospettisce e, per tale motivo, decide di controllarlo in modo più serrato.

Endless Love 25 30 marzo, le trame

In Endless Love del 26 marzo, Onder suggerisce a Kemal di non avvicinarsi più a Nihan. Lei, nel frattempo, si reca nell’ufficio di Kemal. Al protagonista dà in regalo la sua valigetta dei ricordi. Zeynep, invece, comunica al fratello di essere stata fermata dalla polizia. Lui, allora, si reca subito in commissariato.

Il mercoledì, Emir riflette su ciò che è avvenuto cinque anni fa, quando ha teso una trappola ad Ozan che lo ha reso, suo malgrado, un assassino. Ozan flirta con Zeynep, mentre Kemal partecipa a uno spettacolo televisivo.

La settimana di Endless Love procede giovedì 28 marzo. Kemal, per evitare di complicare ulteriormente la situazione, manifesta la volontà di stare lontano da Nihan. Zeynep cede alle lusinghe di Ozan.

Cosa succede il venerdì e il sabato

In Endless Love di venerdì, Kemal ha un confronto con Leyla e i due si riconciliano. Nihan ha un duro scontro con il marito, al quale dichiara di voler accettare la proposta di Kemal di dipingere un murales nella sua azienda. Infine, il sabato, fra Nihan e Asu c’è una piccola rivalità e Ozan parla con Emir dei suoi dubbi sentimentali.

Endless Love 25 30 marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Endless Love, in onda su Canale 5 e in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.