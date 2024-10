Stasera in tv giovedì 28 marzo 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 28 marzo 2024. Su Rai2, il film Creed II, con Sylvester Stallone. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio.

Stasera in tv giovedì 28 marzo 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la terza e ultima puntata della fiction Studio Battaglia 2, con Lunetta Savino, Barbora Bobulova, Giorgio Marchesi, Miriam Dalmazio. La relazione clandestina tra Anna e Massimo esce allo scoperto nel peggiore dei modi, e un weekend fuori città con Alberto, regalo dei figli per l’anniversario di matrimonio, potrebbe non bastare per rimettere le cose a posto. Marina (Lunetta Savino) riceve un premio alla carriera.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. Tutto può essere cultura, l’importante è come la usi: da questa premessa nasce ogni giovedì lo show di Geppi Cucciari, un format originale che mescola divulgazione e spettacolo proponendo una galleria di storie e persone, spesso raccontate con il filtro della leggerezza e guardando all’attualità.

Su Rai 5, alle 21.15, Opera: La voix humaine – Cavalleria Rusticana. Dittico andato in scena nel 2017 con la regia di Emma Dante: “La voix humaine” di Poulenc con Anna Caterina Antonacci e “Cavalleria Rusticana” di Mascagni con Marco Berti, Carmen Topciu e Gezim Myshketa

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Come ogni giovedì sera Paolo Del Debbio fa il punto della situazione sui temi più caldi: dalla politica, con le manovre dei partiti alle prese con i nuovi appuntamenti alle urne, all’attualità, con la preoccupazione dei cittadini per le disposizioni appena approvate a proposito delle case “green”.

Su Canale 5, alle 21.20, la fiction Incastrati 2, con Salvo Ficarra, Valentino Picone, Marianna Di Martino. Don Lorenzo “Primosale”, scarcerato per un vizio procedurale, assieme a Stoccafisso e Padre Santissimo decide di stanare l’uomo misterioso che vorrebbe il computer di Gambino. Valentino (Valentino Picone) riesce a deviare i sospetti della sorella.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Alle sei puntate dello spin-off delle “Iene” previste per questo ciclo se ne aggiunge una settima, in onda questa sera. Il programma, lanciato due anni fa, è diventato ormai un appuntamento imperdibile per chi già segue, ogni martedì, le inchieste realizzate dagli inviati in nero coordinati da Davide Parenti.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza Pulita. Nel talk di Corrado Formigli il successo per il centrosinistra nelle elezioni regionali in Sardegna e la sconfitta in Abruzzo potrebbero essere ancora oggetto di discussione. Anche in vista del prossimo voto in Basilicata del 21 e 22 aprile.

Nove – Real Time

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico Show. Tra le partecipazioni straordinarie al programma condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers ci sono Katia Follesa ed Enzo Iacchetti. Arricchiscono il nutrito e divertente cast che sale sul palcoscenico del Teatro Galleria di Legnano.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Cucine da incubo Usa. Nuovo appuntamento con Gordon Ramsay che si reca in alcuni locali in crisi. Questa volta deve aiutare una coppia che gestisce un ristorante: dopo aver analizzato l’organizzazione, apporta varie modifiche dando consigli per farlo ripartire.

I film di questa sera giovedì 28 marzo 2024

Su Rai2, alle 21.20, il film drammatico del 2018, di Steven Caple Jr. Creed II, con Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Dolph Lundgen. Allenato da Rocky Balboa (Sylvester Stallone), il giovane Adonis Creed (Michael B. Jordan) riesce a conquistare il titolo mondiale. In Ucraina, intanto, emerge il talento di un temibile sfidante: è Viktor Drago, figlio di Ivan (Dolph Lundgen), il pugile che uccise sul ring Apollo Creed, il padre di Adonis.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’azione del 2018, di S. Craig Zahler, Dragged Across Concrete – Poliziotti al limite, con Vince Vaughn, Mel Gibson. A causa dei loro metodi troppo violenti, gli agenti Brett e Anthony vengono sospesi dal servizio. Senza altre opportunità, cercano di sottrarre il bottino a dei criminali.

Su Tv8, alle 21.30, il film fantastico del 2019, di Jon Watts, Spider-Man: far from home, con Tom Holland. Peter si sta godendo la sua vacanza in Europa, quando Nick Fury si presenta nella sua stanza d’albergo. L’uomo gli chiede di collaborare con lui per fermare il malvagio Mysterio.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2017, di Rupert Sanders, Ghost in the shell, con Scarlett Johansson. Tokyo 2029. Il Maggiore Mira Killian è un cyborg dal corpo robotico e il cervello umano. Mira è capo della Sicurezza e deve dare la caccia ad un pericolosissimo cyber criminale.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2001, di Rod Lurie, Il Castello, con Robert Redford. Il generale Irwin è condannato a 10 anni di carcere per aver causato la morte di alcuni suoi soldati. Dovrà vedersela con il direttore della prigione che non vede di buon occhio la sua popolarità tra i detenuti.

Stasera in tv giovedì 28 marzo 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2003, di Sofia Coppola, Lost in translation – L’amore tradotto, con Bill Murray. Due americani, il maturo Bob e la giovane Charlotte, s’incontrano al bar di un lussuoso albergo di Tokio. Tra i due nasce così un rapporto di complicità e di amicizia.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2017, di Stephen Chbosky, Wonder, con J. Tremblay. August, nato con una malattia congenita dello sviluppo craniofacciale, deve iscriversi alla scuola pubblica. Grazie alla sua personalità e all’amore dei genitori riuscirà a superare ogni avversità.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2023, di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein, Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, con Chris Pine. Il ladro Edgin si unisce ad alcuni avventurieri per intraprendere la pericolosa missione di recuperare un’antica reliquia. Non tutto andrà per il verso giusto… Dall’omonimo gioco di ruolo.