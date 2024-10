Matrimonio a prima vista 2024, la quinta puntata del 27 marzo: inizia la convivenza

Mercoledì 27 marzo, su Real Time, è in onda la quinta puntata di Matrimonio a prima vista 2024. Il programma, come al solito, inizia a partire dalle ore 21:20.

Matrimonio a prima vista 2024 quinta puntata, inizia la convivenza

Matrimonio a prima vista 2024 è una produzione originale di NonPanic Banijay, che l’ha realizzato per Warner Bros. Discovery. Negli ultimi due appuntamenti, le quattro coppie protagoniste si sono sposate e sono partite per compiere il viaggio di nozze. Nella puntata odierna, Benedetta con Enrico, Ilaria con Giuseppe e Stefania con Roberto iniziano la fase della convivenza.

Al fianco dei novello sposi di Matrimonio a prima vista ci sono i tre esperti. In primis c’è la sessuologa Nada Loffredo, che valuta l’affinità sessuale dei candidati. Con lei ci sono l’esperto di comunicazione Andrea Favaretto e il sociologo Mario Abis.

Il colloquio fra Benedetta ed Enrico

Nella quinta puntata di Matrimonio a prima vista 2024 proseguono le difficoltà fra Benedetta ed Enrico. I due, dopo gli scontri avvenuti nel viaggio di nozze, sono tornati in Italia e hanno smesso di frequentarsi. Dopo lunghe giornate di silenzio, è lei che contatta per prima l’uomo, che accetta di incontrarla per un faccia a faccia che potrebbe essere decisivo per il proseguo dell’esperimento.

Nel quinto appuntamento di Matrimonio a prima vista 2024, ci sono dei problemi che coinvolgono Stefania e Roberto. Nonostante l’inizio della convivenza, lei continua ad essere molto distante, non provando alcun tipo di coinvolgimento verso di lui.

Matrimonio a prima vista 2024 quinta puntata, il viaggio di nozze tra Fabio e Ilaria

Decisamente differente è l’esperienza fra Ilaria e Fabio. Nella quinta puntata di Matrimonio a prima vista 2024, marito e moglie convivono a casa dello sposo, approfondendo la conoscenza e diventando sempre più intimi. Lei, in particolare, riesce a superare le sue timidezze ed è maggiormente coinvolta nella vita del marito, conoscendo i luoghi in cui è cresciuto.

Infine, nella quinta puntata di Matrimonio a prima vista 2024, visibile anche in diretta streaming e on demand su Discovery+, Ilaria e Fabio concludono il viaggio di nozze in Salento. La scorsa settimana, lui non ha avuto il coraggio di dire alla compagna di non provare attrazione fisica. Per tale motivo, nell’appuntamento di oggi Fabio chiede alla moglie di poter avere maggiori spazi. Lei, pur rimanendoci male, affronta la situazione con grande maturità. Il tutto, alla fine, agevolerà il futuro della coppia: l’uomo, infatti, inizierà a sentirsi sentimentalmente coinvolto da Ilaria.