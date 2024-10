Studio Battaglia, il 26 marzo la seconda puntata della seconda stagione: trama e cast

Rai 1, martedì 26 marzo, propone la seconda puntata di Studio Battaglia 2. La fiction con protagoniste Barbora Bobulova e Lunetta Savino è in onda a partire dalle ore 21:20.

Studio Battaglia 26 marzo, regista e dove è girata

Studio Battaglia 2 è una produzione originale di Palomar e Tempesta. Con esse ha collaborato Rai Fiction. La sceneggiatura, tratta dalla serie originale The Split, è scritta da Lisa Nur Sultan e Federico Baccomo. Il regista, invece, è Simone Spada. Le riprese si sono svolte a Milano.

Studio Battaglia 2, in onda con la seconda puntata martedì 26 marzo, è composta da sei appuntamenti. Questi hanno una durata di circa 50 minuti ciascuno. La rete ammiraglia della TV di Stato li trasmette in tre settimane, nel prime time del martedì. Salvo modifiche di palinsesto, il finale di stagione è in onda il 2 aprile. Il debutto di sette giorni fa ha ottenuto buoni ascolti. In particolare, la prima puntata ha intrattenuto 3,3 milioni di telespettatori, per una share del 20,2%.

Studio Battaglia 26 marzo, la trama

Nel corso di Studio Battaglia, tra Michela e il marito oramai è guerra. Lui ha scelto di essere rappresentato dall’avvocata Santacroce. Intanto, Alberto organizza una festa a sorpresa dedicata ad Anna.

Nina, invece, è in forte difficoltà. L’avvocata nasconde un doloroso segreto, che la costringe a mettere in discussione tutta la sua vita. Per sfogarsi si reca in clinica da Giorgio, che è ricoverato nella struttura in seguito a un infarto.

Durante Studio Battaglia c’è una sorpresa per Marina. Quest’ultima è riuscita a ritrovare un amico tramite il podcast Rinascite. In contemporanea, aiuta un padre che non vorrebbe più dare l’assegno di mantenimento al figlio, oramai trentenne.

Spoiler finale

Nel frattempo, nell’appuntamento di oggi di Studio Battaglia, Nina e Anna assistono Raffaella, una ex paziente oncologica che è fortemente determinata ad avere un figlio. Tuttavia, essendo single, ha non poche difficoltà. La storia fra Anna e Massimo diventa di dominio pubblico, con conseguenze imprevedibili. Infine, Viola è felice perché, dopo tante ricerche, ha trovato un lavoro.

Studio Battaglia 26 marzo, il cast

Di seguito il cast di Studio Battaglia 2, la cui seconda puntata è trasmessa martedì 26 marzo nel prime time di Rai 1 e in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.