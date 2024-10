Stasera in tv venerdì 29 marzo 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 29 marzo 2024. Su Rai3, il film documentario Eleonora Abbagnato. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, Quarto grado.

Stasera in tv venerdì 29 marzo 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.00, serata di liturgia: Rito della Via Crucis. Papa Francesco presiede oggi in Mondovisione la sua dodicesima Via Crucis del Venerdì Santo. Da una piccola collina di fronte al Colosseo il pontefice segue la processione che rievoca le tappe del percorso di Gesù verso la crocifissione sul Golgota. Al termine del rito, la Benedizione Apostolica.

Su Rai3, alle 21.20, il film documentario del 2024, di Irish Braschi, Eleonora Abbagnato. Una luce illumina una ballerina sul palco. E’ Eleonora Abbagnato, Etòile dell’Opéra di Parigi. Quella è la sua serata d’addio, il suo ultimo spettacolo nel celebre teatro parigino. Inevitabilmente emergono nella sua testa i ricordi di uno straordinario viaggio artistico durato quasi trent’anni.

Su Rai5, alle 21.15, Concerto di Pasqua. Stasera concerto all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino (diretta su Radio3) dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Andrés Orozco-Estrada. In programma Stabat Mater dolorosa di Pergolesi e la “Pastorale” di Beethoven.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Anno dopo anno il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha saputo creare uno stretto rapporto con il suo pubblico. Gli spettatori più affezionati fanno parte di una community molto attiva, quella dei “Quartograders”, che ogni venerdì posta in diretta via social migliaia di commenti.

Su Canale 5, la prima puntata della fiction Se potessi dirti addio, con Gabriel Garko, Anna Safroncik. La neuropsichiatra Elena Astolfi (Anna Safroncik), madre di due bambine, perde il marito Lorenzo a causa di un brutto incidente. Un anno dopo la donna torna a lavoro; tra i suoi nuovi assistiti c’è il Paziente 13 (Gabriel Garko), un uomo senza memoria che nessuno riesce ad identificare.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Un occhio attento sul mondo dei social e al suo ampio bacino di utenti, dai vip alla gente comune. E’ qui che Diego Bianchi in arte Zoro trova storie che fanno sorridere ma anche quelle serie e profonde su cui riflettere.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Masterchef Italia 12. Il maestro pasticciere Iginio Massari sostituisce Bruno Barbieri e affianca Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli nella terza puntata. E forse non è un caso che per gli aspiranti chef sotto la Golden Mistery Box ci sia del cioccolato.

Nove – Real Time

Su Nove, alle 21.25, il comedy show I migliori Fratelli di Crozza. Maurizio Crozza si prende una settimana di ferie e questa sera va in onda una selezione dei migliori sketch dell’ultima edizione. Il comico genovese tornerà di nuovo in diretta a partire da venerdì 5 aprile.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Casa a prima vista. Mariana D’Amico, Ida Di Filippo, Gianluca Torre si sfidano per riuscire a trovare la casa perfetta per gli acquirenti. Oggi è la volta di Irene e Matteo che sono in cerca di un trilocale a Milano: quale dei tre agenti riuscirà a soddisfare le loro esigenze?

I film di questa sera venerdì 29 marzo 2024

Su Rai2, alle 21.20, il film d’avventura del 2021, di Jaume Collet-Serra, Jungle Cruise, con Dwayne Johnson, Emily Blunt. 1916: la dottoressa inglese Lily Houghton (Emily Blunt) e suo fratello MacGregor arrivano in un Paese dell’America Latina decisi a trovare un mitico albero i cui petali, secondo la credenza popolare, guarirebbero ogni malattia. Dà loro una mano lo skipper Frank Wolff (Dwayne Johnson).

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2020, di Adil El Arbi, Bilall Fallah, Bad boys for life, con Will Smith. Mike e Marcus, poliziotti di vecchia scuola, vengono chiamati per un’ultima missione. I due devono fermare le attività di un criminale di Miami a capo del locale cartello della droga.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2018, di David Yates, Animali fantastici – I crimini di Grindelwald. Nel tentativo di contrastare i piani di dominio del mago oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp), Albus Silente (Jude Law) arruola l’ex studente Newt Scamander (Eddie Redmayne), che accetta di aiutarlo. Il giovane è ignaro dei reali pericoli che lo aspettano in un mondo della magia sempre più diviso.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 1998, di Brett Ratner, Rush hour – Due mine vaganti, con Jackie Chan, Chris Tucker. L’ispettore Lee di Hong Kong arriva a Los Angeles per indagare sul rapimento della figlia del console cinese. Al suo fianco c’è James Carter, un pittoresco detective locale.

Iris – La5

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1981, di John Huston, Fuga per la vittoria, con Sylvester Stallone, Michael Caine. Francia, 1941. Un gerarca nazista, patito di calcio, organizza una partita tra soldati tedeschi e prigionieri alleati. Tra questi ultimi c’è Hatch, che si rivela un ottimo portiere.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2000, di Donald Petrie, Miss detective, con Sandra Bullock, Benjamin Bratt. Un terrorista minaccia un attentato durante il concorso di Miss America. Per sventare il piano criminale, l’agente dell’Fbi Gracie Hart viene infiltrata tra le partecipanti.

Stasera in tv venerdì 29 marzo 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 18.55, il film di guerra del 2016, di Hacksaw Ridge, La battaglia di Hacksaw Ridge, con Andrew Garfield. La storia del giovane medico americano Desmond T. Doss, obiettore di coscienza che, durante la Seconda Guerra Mondiale, salvò dozzine di soldati senza sparare mai un colpo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di fantascienza del 2017, di Ridley Scott, Blade Runner 2049, con Ryan Gosling, Harrison Ford. L’agente K viene a conoscenza di un segreto sepolto da tempo. La scoperta lo spinge a ricercare Rick Deckard, un ex-blade runner della polizia di Los Angeles sparito nel nulla da trent’anni.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2016, di Chris Renaud, Yarrow Cheney, Pets – Vita da animali. La vita di Max viene sconvolta dall’arrivo del bastardino Duke. Ma i due mettono da parte la loro rivalità per affrontare la minaccia rappresentata da un coniglietto bianco.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film azione di Christopher McQuarrie, Jack Reacher – Punto di non ritorno, con Tom Cruise. L’ex investigatore militare Jack Reacher torna in Virginia per aiutare Susan Turner, maggiore dell’esercito e sua amica, accusata di spionaggio. Farà di tutto per dimostrare la sua innocenza.