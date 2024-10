Pechino Express 2024, cosa è successo nella quarta puntata: classifica, scontri, coppia eliminata

Giovedì 28 marzo, su Sky Uno, è andata in onda la quarta puntata di Pechino Express 2024. L’appuntamento, condotto da Costantino Della Gherardesca e Fru, è stato l’ultimo ambientato nel Vietnam.

Pechino Express 2024 quarta puntata, la tappa lunga 454 km

La quarta puntata di Pechino Express 2024 ha costretto le coppie di concorrenti ancora in gioco a percorrere un itinerario di 454 km. Il conduttore ha dato il via alla gara da Lao Cai, nei pressi del noto Tempio dedicato alla Dea madre del cielo. La busta nera è consegnata ai Pasticceri, vincitori la scorsa settimana e che hanno assegnato due malus di tempo ai Caressa e ai Brillanti.

Sotto una pioggia battente, i concorrenti sono arrivati nel villaggio dell’etnia Hmong, dove hanno indossato alcuni vestiti tipici. In seguito, le coppie sono corse verso il Libro Rosso, che garantiva l’automatica qualificazione alla prossima tappa, ambientata nel Laos. Tale privilegio è andato prima alle Ballerine, che hanno scelto di penalizzare i Fratm, e poi ad Italia Argentina.

L’arrivo e le tensioni crescenti fra i partecipanti

Nella quarta puntata di Pechino Express, i partecipanti hanno proseguito la loro corsa verso l’arrivo. Prima, però, si sono intrattenuti con le donne dell’etnia Black Tai, che si contraddistinguono per la folta chioma. Dopo una lunga scalinata, i concorrenti hanno trovato il Tappeto Rosso che segna la fine della corsa.

Nel corso della quarta puntata di Pechino Express 2024 non sono mancate le tensioni fra i concorrenti. In primis è sempre più forte la rivalità che coinvolge le Ballerine ed Italia Argentina, che non si sono risparmiate frecciatine.

Fabio Caressa, invece, è andato su tutte le furie contro le Amiche, ovvero Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo. Le due, sotto la pioggia battente, erano a bordo di una macchina che ha sorpassato in curva i Caressa. Il giornalista, arrivato da Fru, ha sbottato e ha chiesto dei provvedimenti: “Abbiamo rischiato la vita, non è una gara di Formula 1. Se vuoi correre sotto la pioggia va bene, ma se mi superi rischi di buttarmi fuori strada”.

Pechino Express 2024 quarta puntata, eliminati i Brillanti

La quarta puntata di Pechino Express 2024 è terminata con la vittoria delle Amiche. Al secondo posto ci sono I Caressa, mentre al terzo si fermano I Pasticceri. A rischio eliminazione, invece, si sono posizionati I Giganti e I Brillanti. Fra loro, Corvaglia e Petrillo hanno scelto di mandare a casa Brilli e Iorio. Il conduttore ha aperto la busta nera, che ha confermato l’eliminazione dal reality dei due.