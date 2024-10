Studio Battaglia 2, il 28 marzo l’ultima puntata: trama, cast e curiosità

Rai 1, eccezionalmente giovedì 28 marzo, propone l’ultima puntata di Studio Battaglia 2. La fiction prende il via a partire dalle ore 21:20.

Studio Battaglia 2 ultima puntata, regista e dove è girata

Studio Battaglia 2 è una produzione originale di Palomar e Tempesta. Con esse ha collaborato Rai Fiction. La sceneggiatura, tratta dalla serie originale The Split, è scritta da Lisa Nur Sultan e Federico Baccomo. Il regista, invece, è Simone Spada. Le riprese si sono svolte a Milano. Al momento, non è chiaro se la Rai intenda proseguire con una terza stagione. Quel che è certo è che il secondo capitolo, la cui ultima puntata è in onda oggi, giovedì 28 marzo, ha ottenuto buoni ascolti. Le due serate precedenti, in particolare, hanno ottenuto 3,2 milioni di telespettatori, per una share media di poco inferiore al 19%.

Studio Battaglia 2 ultima puntata, la trama

Nell’ultima puntata di Studio Battaglia, la relazione clandestina fra Anna e Massimo è oramai diventata pubblica. La loro conoscenza si è spinta molto oltre. La protagonista, nel tentativo di chiarirsi con il marito Alberto, prova a sfruttare al meglio il weekend fuori città regalato dai figli, ovviamente ignari della situazione.

Alberto, tuttavia, è adirato per la situazione che si è venuta a creare, al punto che, nell’episodio trasmesso lo scorso martedì, ha colpito con un pugno l’amante della moglie. Per questo motivo, non sembra disposto a perdonare l’avvocata.

Spoiler finale

Intanto, nell’ultima puntata di Studio Battaglia 2, Nina non riesce a raccontare all’ex fidanzato Leo la verità. Viola, invece, ha dei problemi sul lavoro. Marina, premiata con un riconoscimento decisamente prestigioso, riflette sulla sua vita. Massimo è coinvolto in un caso complesso, che riguarda la validità di un matrimonio svolto a Las Vegas. In tale contesto ritrova una sua vecchia conoscenza.

Infine, nonostante la difficile situazione personale, Anna è molto impegnata sul lavoro. Corrado Fini, infatti, sembra avere un asso nella manica che potrebbe permettergli di strappare l’affidamento dei figli a Michela. La protagonista, però, non intende far perdere la lotta giudiziaria alla sua assistita.

Studio Battaglia 2 ultima puntata, il cast

Di seguito il cast di Studio Battaglia 2, la cui ultima puntata è trasmessa giovedì 28 marzo nel prime time di Rai 1 e in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.