Pechino Express 2024, cosa è successo nella terza puntata: vincono I Pasticceri, nessun eliminato

Giovedì 21 marzo è andata in onda, su Sky Uno, la terza puntata di Pechino Express 2024. Il programma, come al solito, è condotto da Costantino Della Gherardesca. Al suo fianco, in qualità di inviato, c’è Fru.

Pechino Express 2024 terza puntata, in gara una nuova coppia

La terza puntata di Pechino Express 2024 è ambientata in Vietnam. Prima del via alla gara, Costantino ha comunicato ai concorrenti un’importante novità. È entrata in gioco una nuova coppia, chiamata Le Ballerine. Il duo è composto dalle danzatrici Maddalena Svevi e Megan Ria, lo scorso anno nel cast di talenti di Amici di Maria De Filippi.

La tappa, lunga oltre 500 km, è iniziata dopo che I Caressa, vincitori la scorsa settimana, hanno assegnato un malus di tempo a Le Amiche e I Pasticceri. La prima prova si è svolta nel mercato di Cao Bing. Tutti i partecipanti hanno dovuto cucinare un risotto in movimento, utilizzando un particolare bastone infuocato.

I noodles e la battaglia a colpi di cuscino

I Brillanti, ovvero Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, sono stati i più veloci nel risolvere la prima prova di Pechino Express del 22 marzo. In seguito, le coppie hanno raggiunto Cao Binh, dove si sono cimentate nella preparazione dei noodles, uno dei piatti orientali più apprezzati anche in Occidente. Ancora una volta, I Brillanti hanno terminato per primi la sfida.

Dopo la notte, le coppie, nella terza puntata, hanno svolto la prima prova immunità di Pechino Express 2024. A contendersi il bonus sono I Brillanti, I Fratm, I Caressa (nonostante un infortunio ad Eleonora) e I Pasticceri, ovvero i primi quattro ad arrivare a Cao Ky. La sfida immunità è articolata in una battaglia di cuscini su una trave. La vittoria è andata a I Fratm.

Pechino Express 2024 terza puntata, disastro per I Giganti

Nella terza puntata di Pechino Express 2024, il finale di tappa è a Lao Cai, al confine nord fra il Vietnam e la Cina. I vincitori della tappa sono I Pasticceri, ovvero i fratelli Damiano e Massimiliano Carrara. Al secondo posto ci sono I Caressa, seguite da Le Amiche, I Brillanti (penalizzati da I Fratm dopo la prova immunità) e Le Ballerine. Le ultime due coppie sono Italia Argentina e I Giganti.

I trionfatori di puntata hanno scelto di eliminare I Giganti, ovvero Francesca Piccinini e Kristian Ghedina. I due sportivi, nella tappa, hanno spesso discusso, mostrando scarso feeling. Alla fine, Piccinini e Ghedina sono stati graziati: la puntata, infatti, era non eliminatoria.