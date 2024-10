Stasera in tv sabato 30 marzo 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 30 marzo 2024. Su Rai3, il programma di Emilia Brandi, Todo Modo. Su Rete 4, il film storico Il re dei re con Jeffrey Hunter.

Stasera in tv sabato 30 marzo 2024, Rai

Su Rai3, alle 21.45, Todo Modo. Nella seconda puntata del suo nuovo programma, Emilia Brandi ci porta a Vibo Valentia, in Calabria, per parlare di due donne, l’imprenditrice Maria Chindamo e Tita Buccafusca, moglie del boss della ‘ndrangheta Pantaleone Mancuso, che hanno pagato con la vita il prezzo della libertà.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: Passerotti o pipistrelli? Commedia in due atti di Vincenzo Salemme che ne cura anche la regia e interpreta Pericle, costretto a vivere su una sedia a rotelle. Intorno a lui, la sorella Beatrice (Nando Paone), nubile e ossessiva, e l’amico Mario (Carlo Buccirosso).

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Amici. Come in quasi tutti i talent, anche nel Serale di “Amici” la giuria ha un ruolo fondamentale. Quella dell’edizione appena iniziata ripropone i giudici di un anno fa: Giuseppe Giofrè (vincitore nella categoria danza nel 2012), Michele Bravi (trionfatore a “X Factor” nel 2013) e Cristiano Malgioglio.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Per tutti coloro che si fossero persi qualche puntata del talk di Massimo Gramellini, questa sera va in onda “il meglio di”. Magari per conoscere di più alcuni ospiti fissi come il comico Saverio Raimondo o lo storico dell’arte Jacopo Veneziani.

Su Tv8, alle 21.00, il reality Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Il miglior locale in una dimora storica di Udine e dintorni? Ce lo svelerà questa sera Alessandro Borghese tra questi candidati: Ristorante Al Zuc, Trattoria Al Paradiso, Casa della Contadinanza e Ristorante San Michele.

Su Nove, alle 21.25, Alive – I sopravvissuti delle Ande. Ottobre 1972, l’aereo di una squadra di rugby si schianta sulle Ande. Dei 45 passeggeri in 16 uscirono vivi. Con il loro aiuto sono stati ricostruiti i passi che hanno portato a scelte difficili per la sopravvivenza.

I film di questa sera sabato 30 marzo 2024

Su Rai1, alle 21.25, il film commedia del 1999, di Garry Marshall, Se scappi ti sposo, con Julia Roberts, Richard Gere, Joan Cusak. Il giornalista newyorchese Ike Graham (Richard Gere) scrive un articolo al vetriolo su Maggie Carpenter (Julia Roberts), una ragazza del Maryland che per tre volte ha lasciato i fidanzati sull’altare. La stizzita reazione dell’interessata causa il licenziamento di Ike. Allora lui va nel paese di Maggie per incontrarla.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2015, di Edoardo Maria Falcone, Se Dio vuole, con Alessandro Gassmann, Marco Giallini. Tommaso è sposato con Carla e ha due figli, Bianca e Andrea. Quando il ragazzo annuncia che vuole lasciare gli studi per diventare prete, lui farà di tutto per fargli cambiare idea.

Su Rete 4, alle 21.25, il film storico del 1961, di Nicholas Ray, Il re dei re, con Jeffrey Hunter. La vita terrena di Gesù di Nazareth (Jeffrey Hunter), dalla nascita a Betlemme alla Resurrezione: l’incontro con Giovanni Battista (Robert Ryan), gli Apostoli, i miracoli, il tradimento di Giuda, l’attesa nel Getsemani, l’arresto, il processo, la morte in croce per la redenzione di ogni uomo.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2011, di Jennifer Yuh, Kung fu Panda 2, con la voce di Fabio Volo. Diventato un valoroso guerriero dragone, Po protegge la Valle della Pace con l’aiuto dei suoi amici e maestri di kung fu Tigre, Scimmia, Vipera, Gru e Mantide. Ma la tranquillità della Valle è di nuovo minacciata dalla comparsa di un nemico che progetta di conquistare la Cina grazie a un’arma segreta.

Su Iris, alle 21.00, il film di spionaggio del 2003, di Roger Donaldson, La regola del sospetto, con Al Pacino, Colin Farrell. James Clayton, un genio del computer, viene reclutato dal veterano della Cia Walter Burke. Il suo primo incarico è quello di sorvegliare un’affascinante compagna di corso.

Su Cine34, alle 21.15, il film commedia del 1980, di Carlo Verdone, Bianco Rosso e Verdone, con Carlo Verdone, Elena Fabrizi. Tre personaggi percorrono l’Autostrada del Sole per recarsi a Roma a votare: un emigrato meridionale, un pedante padre di famiglia, un giovanotto con nonna a carico.

Stasera in tv sabato 30 marzo 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di spionaggio del 2023, di Christopher McQuarrie, Mission: Impossible – Dead Reckoning, Parte 1, con Tom Cruise. Ethan Hunt e la sua squadra devono trovare e disinnescare una terrificante arma che minaccia l’intera umanità. In una corsa contro il tempo, il team avvierà una frenetica missione.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2019, di Armando Iannucci, La vita straordinaria di David Copperfield, con Dev Patel. Adattamento cinematografico del romanzo di Charles Dickens: un racconto della vita del personaggio letterario, dalla giovinezza all’età adulta, sullo sfondo dell’Inghilterra del XIX secolo.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2019, di Chris Renaud, Jonathan del Val, Pets 2 – Vita da animali. Il terrier Max va in campagna con la sua padrona che ha avuto un bambino. A New York la volpina Gidget sfida dei gatti poco socievoli e il coniglietto Nevosetto si crede un supereroe.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2014, di Clint Eastwood, American Sniper, con Bradley Cooper, Sienna Miller. Il marine Chris Kyle, in Iraq come cecchino per proteggere i commilitoni, diventa ben presto un mito. Una volta a casa, scopre però quanto sia difficile lasciarsi alle spalle la guerra.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1955, di Alfred Hitchcock, Caccia al ladro, con Grace Kelly, Cary Grant. John Robie, ex ladro di gioielli, è sospettato di alcuni furti avvenuti sulla Costa Azzurra. Per dimostrare la sua innocenza, decide di smascherare il vero colpevole.