Linea Verde Life, il 30 marzo protagonista Trieste

Sabato 30 marzo, su Rai 1, le conduttrici Elisa Isoardi e Monica Caradonna conducono un nuovo appuntamento di Linea Verde Life. Il programma, in onda dalle ore 12:25, questa settimana accompagna i telespettatori alla scoperta di Trieste.

Linea Verde Life 30 marzo, il canottaggio triestino

Linea Verde Life, in onda su Rai 1 e in diretta streaming e on demand su Rai Play, fa tappa a Trieste. La città, che conta poco meno di 200 mila abitanti, è il capoluogo nonché il centro più importante della regione Friuli Venezia Giulia.

Ampio spazio, nel racconto, lo hanno le tradizioni e le attività tipiche locali. In primis è scandagliata la lunga tradizione legata al canottaggio. Per farlo ci si reca presso il Faro della Vittoria e il colle San Giusto.

Le Cave di Aurisina e i caffè letterari

In seguito, a Linea Verde Life , ci si concentra sulle Cave di Aurisina. Da qui si svolgono le lavorazioni legate all’estrazione del pregiato marmo di Aurisina, che si contraddistingue per la sua notevole compattezza e resistenza.

Tappa, inoltre, nel primo museo della moda contemporanea del nostro paese. Nel polo d’arte, i visitatori possono ammirare i capi di abbigliamento esposti come se fossero delle vere e proprie opere d’arte. La collezione visitabile conta oltre 1100 vestiti e più di 100 diverse tipologie di gioielli.

Durante Linea Verde Life di oggi è proposto un focus sulla cultura di Trieste, patria di scrittori e poeti. Non meraviglia, dunque, la presenza di tanti caffè letterari, che in passato hanno accolto intellettuali di spicco come Umberto Saba, Italo Svevo e James Joyce.

Linea Verde Life 30 marzo, le innovazioni tecnologiche e il giro del gusto

A Linea Verde Life è posta una particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche. A tal proposito, nella narrazione ha un ruolo di primo piano il Sincrotrone, il centro di ricerca internazionale che ospita due grandi macchine di luce: Elettra e Fermi.

Inoltre, le telecamere della rete ammiraglia della TV di Stato mostrano l’impianto del nuovo depuratore di Servola, che rappresenta un salto di qualità decisivo verso la sostenibilità ambientale. Nella trasmissione, poi, sono percorse le strade cittadine sulle tracce della bora, forte vento che arriva dal nord e che caratterizza il clima locale.

Infine, durante Linea Verde Life del 30 marzo è immancabile l’appuntamento con il giro del gusto. In esso, le conduttrici gustano prodotti tipici e specialità della tradizione. Elisa Isoardi, con uno chef del posto, si cimenta nella preparazione dei pedoci, piatto tipico a base di cozze. Con l’occasione si discute il tema legato alla sostenibilità della pesca.