Se potessi dirti addio, il 29 marzo su Canale 5 al via la nuova fiction con Gabriel Garko: trama e cast

Venerdì 29 aprile, su Canale 5, esordisce Se potessi dirti addio. La fiction con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik è in onda a partire dalle ore 21:25.

Se potessi dirti addio, regista e dove è girata

Se potessi dirti addio è una produzione originale di Jeky Production e RTI, nata da un’idea di Maurizio Momi e Stefano Ceccarelli. I due hanno firmato anche la sceneggiatura della serie, in compagnia di Simona Izzo, Leonardo Valenti, Donatella Fossataro e Francesco Giuffrè. I registi, invece, sono Ricky Tognazzi e Simona Izzo, che in passato hanno diretto numerosi altri titoli per Mediaset, tra cui L’amore strappato nel 2019 e Svegliati amore mio nel 2021.

La prima stagione di Se potessi dirti addio è composta da sei episodi, dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. Canale 5 ne trasmette due alla settimana per tre settimane, nel prime time del venerdì. Salvo cambiamenti di palinsesto, il finale di stagione è previsto per il prossimo 12 aprile. Le riprese si sono svolte a Roma e, soprattutto, nel quartiere Coppedé.

Se potessi dirti addio, la trama

Durante Se potessi dirti addio, la protagonista è Elena, valente neuropsichiatra che sembra avere una vita perfetta. Ha una carriera soddisfacente, un marito innamorato di nome Lorenzo e due figlie, l’adolescente Anita e la piccola pianista Arianna.

Una notte, la sua vita cambia per sempre. Lorenzo, infatti, è investito da un pirata della strada che, dopo l’incidente, non presta soccorso ma scappa, lasciando l’uomo morente sul ciglio della strada. Passa un anno ed Elena, che si è appena ripresa dallo shock, torna a lavoro.

Spoiler finale

Nel corso di Se potessi dirti addio, il primo paziente di Elena si chiama Marcello, interpretato da Gabriel Garko. Quest’ultimo è ricoverato in quanto ha provato a suicidarsi senza successo. A causa di tale gesto ha perso la memoria. Fra Elena e Marcello, in breve tempo, nasce una relazione molto intensa. La protagonista lo aiuta a recuperare il suo passato, che sembra nascondere un inquietante segreto. Elena, a sua volta, è determinata a trovare il colpevole per l’assassinio di Lorenzo, rimasto fino ad ora impunito.

Se potessi dirti addio, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Se potessi dirti addio, in onda dal 29 marzo su Canale 5 e su Mediaset Infinity.