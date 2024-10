Stasera in tv domenica 31 marzo 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 31 marzo 2024. Su Rai3, il programma di Camila Raznovich, Il borgo dei borghi. Su Italia 1, il film Mamma, ho riperso l’aereo, con Macaulay Culkin.

Stasera in tv domenica 31 marzo 2024, Rai

Su Rai3, alle 20.55, Il borgo dei borghi. Curata dalla redazione di “Kilimangiaro”, la gara tra i borghi più belli d’Italia (uno per regione) arriva alla finale dell’edizione numero 11. Nel corso della serata Camila Raznovich legge la classifica dal ventesimo al primo posto. Un anno fa vinse Ronciglione (Lazio) davanti a Sant’Antioco (Sardegna).

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Terra amara, con Hilal Antinbilek, Furkan Palali, Ibrahim Celikkoo. Betul decide di interrompere sia la relazione sentimentale che quella lavorativa con Colak (Altan Gordum), al fine di spronarlo a chiederla in sposa. Il piano funziona e Colak si presenta a casa di Sermin per chiederle la mano della figlia. Sermin acconsente e i due fidanzati decidono di convolare a nozze.

Su La7, alle 21.15, la miniserie Domina “Caduta” con Kasia Smutniak. Roma, un anno dopo l’assassinio di Giulio Cesare. Livia Drusilla viene data in sposa a Nerone, che ha il doppio della sua età, ma è restìa a lasciare la casa paterna e la migliore amica Antigone.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Il Castello delle Cerimonie “Vacanze capresi”. Imma e Matteo Polese decidono di concedersi un po’ di riposo e partono per una vacanza estiva. La numerosa famiglia ha deciso di trascorrere due giorni di spensieratezza sull’isola di Capri.

I film di questa sera domenica 31 marzo 2024

Su Rai1, alle 21.25, il film drammatico del 2020, di Marco Pontecorvo, Fatima, con Joaquim de Almeida, Stephanie Gil. Nel 1917 a Fatima, in Portogallo, la pastorella Lucia (Stephanie Gil) e due suoi cugini (Francisco e Giacinta) riferiscono di aver avuto visioni della Vergine Maria. Mentre la parola della loro profezia si diffonde, decina di migliaia di pellegrini religiosi accorrono sul luogo nella speranza di assistere a un miracolo.

Su Rete 4, alle 21.20, il film drammatico del 2000, di Robert Zemeckis, Cast Away, con Tom Hanks, Helen Hunt. Scampato miracolosamente a un disastro aereo, il manager Chuck Nolan (Tom Hanks) si ritrova da solo su un’isola deserta. Privato di ogni contatto umano, deve imparare a sopravvivere e trovare il modo di ritornare a casa. Recuperato da una nave, Chuck cerca di reintegrarsi nella società civile.

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 1992, di Chris Columbus, Mamma, ho riperso l’aereo, con Macaulay Culkin. La famiglia McCallister parte per Miami (Florida) dove trascorrerà le vacanze di Natale. Ma il piccolo Kevin (Macaulay Culkin), credendo di seguire il padre, s’imbarca sull’aereo sbagliato e si ritrova a New York. Lì incappa di nuovo nei ladri Harry (Joe Pesci) e Marv (Daniel Stern), da poco evasi di prigione.

Su Tv8, alle 21.30, il film fantastico del 2021, di Jason Reitman, Ghostbusters: Legacy, con McKenna Grace, Finn Wolfhard. I preadolescenti Trevor e Phoebe sono costretti a trasferirsi con la madre nella vecchia fattoria ereditata dal nonno. Ma la nuova casa nasconde molte sorprese.

Su Nove, alle 21.25, il film fantastico del 1984, di Richard Donner, Lady Hawke, con Rutger Hauer, Michelle Pfeiffer. Nella Francia medievale, un vescovo geloso getta una maledizione su due innamorati, Isabeau ed Etienne: lei si trasforma in falco durante il giorno, lui diventa lupo di notte.

Su Iris, alle 21.00, il film storico del 2018, di Garth Davis, Maria Maddalena, con Rooney Mara. La vita di Maria Maddalena: dalla giovinezza infelice all’incontro con Gesù, e la scelta di seguirlo insieme agli apostoli, fino alla presunta testimonianza della resurrezione.

Stasera in tv domenica 31 marzo 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di e con Paola Cortellesi, C’è ancora domani. Nella Roma del dopoguerra Delia è la moglie di Ivano, autoritario e violento, ha tre figli, accudisce il suocero e guadagna con dei lavoretti. L’arrivo di una lettera misteriosa la spinge a sognare un domani migliore.

Su Sky Cinema Due, alle 20.05, il film commedia del 2023, di Woody Allen, Un colpo di fortuna – Coup de chance, con Lou de Laage. Fanny e Jean sono una coppia all’apparenza perfetta. Quando Fanny incontra l’ex compagno Alain, i due iniziano a vedersi con molta frequenza, avvicinandosi sempre più.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1985, di Richard Donner, I Goonies, con Sean Astin, Josh Brolin, Jeff B. Cohen. Alcuni ragazzini che si fanno chiamare “Goonies” trovano la mappa di un antico tesoro. Sono decisi a trovarlo per salvare la casa di uno di loro che sta per essere demolita.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2003, di John Travolta, Basic, con John Travolta, Connie Nielsen. Un investigatore della narcotici, ex militare, deve far luce sulla scomparsa di un sergente istruttore e di alcuni cadetti, durante un’esercitazione nella giungla. Le versioni dei sopravvissuti non lo convincono.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2004, di Jonathan Demme, The Manchurian candidate, con Denzel Washington. Il maggiore Bennett Marco, reduce dalla guerra del Golfo, indaga su un ex commilitone candidato alla vicepresidenza degli Stati Uniti. Scoprirà un inquietante complotto.