Paesi che vai, il 31 marzo Livio Leonardi ad Agrigento

Domenica 31 marzo, nel giorno in cui si festeggia la Pasqua, su Rai 2 è in onda un nuovo appuntamento di Paesi che vai. La trasmissione è visibile, come di consueto, dalle ore 14:00.

Paesi che vai 31 marzo, protagonista la città di Agrigento

Paesi che vai, visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play, è ambientato ad Agrigento. La città, posta nella costa sudoccidentale della Sicilia, ha un passato glorioso, contraddistinto dalla dominazione greca e romana.

Il racconto inizia dal sito archeologico della Valle dei Templi. Il parco è conosciuto in tutto il mondo perché contiene al proprio interno una serie di importanti templi risalenti al periodo ellenico. Molti di questi edifici si sono mantenuti in perfetto stato. Dal 1997 è considerato un bene Patrimonio mondiale dell’Umanità UNESCO.

Paesi che vai del 31 marzo racconta che nel luogo che oggi coincide con la Valle dei Templi si estendeva Akragas, uno dei centri urbani più ricchi e prestigiosi della Magna Grecia.

La Piazza Don Minzoni

Nel corso di Paesi che vai, le telecamere della trasmissione raggiungono Piazza Don Minzoni, situata nel pieno centro storico di Agrigento. Spazio, in seguito, al Giardino di Kolymbertha. Il sito archeologico è inserito all’interno della Valle dei Templi. Il giardino ha una estensione di circa cinque ettari e contiene una ricca varietà di piante ed arbusti, tra cui i pistacchi, i mandorli, i banani, gli agrumi e i carrubi.

Paesi che vai 31 marzo, l’influenza di Luigi Pirandello

A Paesi che vai del 31 marzo è proposto un focus sulla Cattedrale di San Gerlando, ovvero il principale luogo di culto di Agrigento. Il Duomo è dedicato al Santo Patrono ed è stato eretto nel XII secolo. Inoltre, sono protagonisti il complesso monumentale di Santo Spirito e la Biblioteca Lucchesiana, che custodisce decine di migliaia di opere, fra cui il libro più antico della Sicilia.

Livio Leonardi, poi, analizza alcuni dei luoghi fondamentali per la vita di Luigi Pirandello. Nato ad Agrigento nel 1867, nel 1934 ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura, grazie ad opere come Uno nessuno centomila, Sei personaggi in cerca d’autore e Il fu Mattia Pascal.

A Paesi che vai del 31 marzo, è dedicato un momento ai prodotti che hanno reso Agrigento famosa in tutto il mondo. Un focus è proposto sulle granite, sui dolci e sui gelati. La tappa finale del viaggio è nei pressi di Pantelleria, denominata la Perla Nera del Mediterraneo, dove sono gustati i capperi e il dolce passito dell’isola.