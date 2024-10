Pasqua e Pasquetta 2024 in tv, la programmazione: Benedizioni Urbi ed Orbi su Rai 1

In occasione delle festività di Pasqua e Pasquetta 2024, la Rai, Mediaset e altre emittenti hanno deciso di modificare la propria programmazione tv. Tra gli appuntamenti più importanti c’è quello della Santa Messa con la Benedizione Urbi et Orbi, trasmessa in diretta su Rai 1.

Pasqua Pasquetta 2024 programmazione tv, l’offerta della Rai

In occasione di Pasqua e Pasquetta 2024, la Rai effettua poche modifiche alla propria programmazione tv. La domenica mattina, dalle 09:50, c’è la Santa Messa celebrata da Papa Francesco, seguita dalla Benedizione Urbi et Orbi. Confermate tutte le trasmissioni del daytime, ovvero Linea Verde, Domenica In, Da noi a ruota libera, L’Eredità ed Affari Tuoi. In prima serata c’è il film Fatima.

Confermati i palinsesti daytime di Rai 2 e Rai 3, con l’unica eccezione rappresentata dalla cancellazione di In Mezz’ora. Da segnalare, sulla seconda rete, l’appuntamento delle 15:00 con il Giro delle Fiandre. Nel prime time di Rai 3, invece, c’è lo speciale Kilimangiaro dedicato al Borgo dei Borghi.

La programmazione tv Rai di Pasquetta 2024 è sostanzialmente identica a quella di ogni altro lunedì. Sulle tre le reti, infatti, sono confermati tutti gli show quotidiani, sia del mattino che del pomeriggio. Nel prime time, Rai 1 propone il film Volami via, mentre Rai 3 trasmette Presadiretta. Su Rai 2 inizia la nuova edizione di Stasera tutto è possibile.

L’offerta Mediaset

Pochi i cambiamenti presenti anche nella programmazione tv di Mediaset per Pasqua 2024. Il 31 marzo, alle 10:00 su Canale 5, c’è la Santa Messa, mentre su tutte le altre reti sono confermate le trasmissioni solite, comprese le soap del primo pomeriggio, Verissimo delle 16:30 ed Avanti un altro! Story nel preserale. In prima serata ci sono Lo Show dei Record (Canale 5), Mamma ho riperso l’aereo mi sono smarrito a New York (Italia 1) e Cast Away (Rete 4).

A Pasquetta 2024, su Canale 5 salta Mattino 5, sostituito dalla Santa Messa. Dopo Forum e Beautiful, sono cancellati Endless Love e Uomini e Donne: al loro posto ci sono episodi inediti de La Promessa. Il film Adeline, invece, occupa lo slot solitamente presidiato da Pomeriggio 5. Ci sono Avanti un Altro e Striscia la Notizia!. In prima serata, in attesa dell’inizio de L’Isola dei Famosi, c’è Terra Amara. Su Rete 4, l’unica variazione avviene la mattina, quando raddoppia Tempesta D’Amore per sopperire all’assenza di Mattino 4. In prima serata, Nicola Porro guida Quarta Repubblica. Su Italia 1, invece, c’è Mamma ho preso il morbillo.

Pasqua Pasquetta 2024 programmazione tv, le altre reti

La programmazione tv di Pasqua 2024 di La7 è fatta da film. Dalle 11:35 alle 20:00 ci sono Il visone sulla pelle, Ben Hur e Un marito per Cinzia. In prima serata c’è una puntata in replica di Una giornata particolare. A Pasquetta confermato il solo Andrea Pancani con Coffee Break. Pausa di un giorno per L’Aria che tira, Tagadà, TagaDoc ed Otto e mezzo. In prima serata confermato Corrado Augias con La Torre di Babele.

Su NOVE, la domenica salta l’appuntamento settimanale con Che tempo che fa. Su Real Time, invece, lunedì 1° aprile c’è una maratona di repliche di Casa a prima vista, ininterrottamente in onda dalle 14:20 alle 20:30.

Infine, in occasione di Pasqua e Pasquetta 2024, Sky punta sul cinema. Il 31 marzo, in prima visione assoluta, su Sky Cinema Uno c’è, dalle 21:15, il film di Paola Cortellesi C’è ancora domani.