Stasera in tv sabato 6 aprile 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 6 aprile 2024. Su Rai3, una nuova puntata del programma condotto da Emilia Brandi, Todo Modo. Su Canale 5, il reality Amici.

Stasera in tv sabato 6 aprile 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la nuova edizione del varietà musicale I migliori anni. Carlo Conti parte per un nuovo viaggio nel segno della nostalgia e delle grandi emozioni che attraverserà decenni di musica, tv, oggetti e mode. Assieme a qualche novità ritroveremo i momenti immancabili di ogni puntata tra cui “Noi che…”. Ospiti, Patty Pravo, Carlo Verdone e Francesco Gabbani.

Su Rai3, alle 21.45, il programma Todo Modo. Dopo la Sardegna e la Calabria, nella terza puntata del suo programma Emilia Brandi ci porta nel casertano per farci conoscere ragazzi che hanno avuto il coraggio di pentirsi e ribellarsi alla criminalità organizzata. Storie drammatiche di chi quotidianamente deve decidere da che parte stare.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: Bello di papà. Antonio, eterno Peter Pan, deve improvvisarsi papà di Emilio, un suo amico quarantenne che, sotto ipnosi, deve rivivere la sua infanzia per risolvere un trauma. Nel cast, oltre a Vincenzo Salemme, ci sono Antonella Elia e Massimiliano Gallo.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Amici. L’eliminazione è il momento più drammatico di ogni puntata, quello in cui, dopo mesi di sfide vinte e traguardi raggiunti con impegno e sacrificio, uno degli allievi deve lasciare la scuola. Decisivi per il verdetto sono i voti della giuria, di cui fanno parte Giuseppe Giofrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Continua a riscuotere molto successo il talk in cui Massimo Gramellini racconta la realtà dal suo punto di vista partendo da un singolo vocabolo. Tra gli ospiti fissi il professore e cantautore Roberto Vecchioni e la giornalista Alessandra Sardoni.

Su Tv8, alle 21.00, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. In questa puntata Bruno Barbieri si trova in Carnia, una fra le zone più affascinanti del Friuli-Venezia Giulia, alla caccia del miglior albergo del posto. Si sfidano Borgo Soandri, Zoncolan, Comeglians e Sauris.

Su Nove, alle 21.25, il talk show Accordi & Disaccordi. Marco Travaglio e Andrea Scanzi sono al fianco del conduttore Luca Sommi per analizzare e commentare i fatti più importanti della settimana. Anche questa sera lo sguardo è rivolto all’agenda politica ed economica nazionale.

I film di questa sera sabato 6 aprile 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2004, di Tony Scott, Man on fire – Il fuoco della vendetta, con Denzel Washington. Un ex agente della Cia, ingaggiato per proteggere la figlia di una coppia di ricchi messicani, non può evitare che venga rapita. La sua vendetta sarà implacabile.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1952, di Julien Duvivier, Don Camillo, con Gino Cervi, Fernandel. Brescello, Anni 50. I comunisti vincono le elezioni e il loro leader, il burbero Peppone (Gino Cervi 1901-‘74), diventa sindaco. Gli si oppone l’energico parroco Don Camillo (Fernandel 1903-’71), uomo cocciuto e dal cuore d’oro. Così, tra il primo cittadino e il sacerdote inizia un gioco di ripicche.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2016, di Jennifer Yuh, Kung fu Panda 3, con la voce di Fabio Volo. Dopo aver ritrovato il padre, Po raggiunge il suo villaggio natale e fa nuove amicizie. Ma un nuovo pericolo incombe: il temibile Kai minaccia di annientare tutti i maestri di kung fu della Cina. Po smette allora di essere un allievo per trasformarsi in insegnante allo scopo di addestrare il villaggio alle arti marziali.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2009, di Kevin Macdonald, State of play, con Russell Crowe, Ben Affleck. Cal McAffrey, affermato giornalista, indaga sulla morte di una donna. La vittima era l’assistente e amante di Stephen Collins, ambizioso astro nascente della politica.

Stasera in tv sabato 6 aprile 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di fantascienza del 2010, di Miguel Sapochnik, Repo Men, con Jude Law, Forest Whitaker, Liev Schreiber. Una multinazionale vende organi artificiali per prolungare la vita. Chi non paga deve vedersela con i recuperatori, che non si fanno scrupoli. Tra loro c’è Remy, che…

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Michele Vannucci, Delta, con Alessandro Borghi, Luigi Lo Cascio. Osso, guardiacaccia, contrasta la pesca indiscriminata praticata dai Florian, famiglia rumena di bracconieri, nel delta del fiume Po. Contro di lui si schiera anche il conterraneo Elia.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2009, di Rob Letterman, Conrad Vernon, Mostri contro alieni. L’invasione di una temibile razza aliena minaccia l’umanità. Per fronteggiarla, il Pentagono usa un’arma segreta: un plotone di mostri alquanto imbranati guidato dall’impavida Susan.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2018, di Pierre Morel, Peppermint – L’angelo della vendetta, con Jennifer Garner. Riley assiste impotente all’uccisione del marito e della figlia da parte di una gang. Per via di un giudice corrotto gli assassini rimangono impuniti. Cinque anni dopo si fa giustizia da sola.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2018, di Pascal Laugier, La casa delle bambole – Ghostland, con Crystal Reed. Pauline si trasferisce, con le figlie adolescenti Beth e Vera, in una villa isolata ricevuta in eredità. Ma poco dopo il loro arrivo un uomo e una donna irrompono nella casa e le aggrediscono.